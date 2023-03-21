اسرائيل تعمل على السماح للمشجعين الإسرائيليين المشاركة في "موندياليوتو" في أندونيسيا

يأتي هذا رغم المعارضة في أندونيسيا للمشاركة الإسرائيلية بالبطولة المنعقدة بالبلاد في أيار القادم

تعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الأيام للسماح للمشجعين الإسرائيليين بالحصول على تأشيره دخول للمشاركة بكأس العالم بكرة القدم حتى جيل 20 (موندياليتو)، المقامة في أندونيسيا رغم الاحتجاجات ضد المشاركة الإسرائيلية، وحقيقة عدم وجود علاقات ديبلوماسية بين البلدين.

وبحسب هيئة البث الرسمية "كان"، إسرائيل تأهلت لأول مرة بتاريخها للبطولة التي ستبدأ في 20 أيار/مايو. وبحسب قوانين الفيفا، من أجل استضافة بطولات دولية من هذا القبيل- يجب السماح للمشجعين من كل أنحاء العالم الوصول إلى الألعاب- بالضبط كما كان في مونديال قطر.

وقال الخبيرفي الشؤون الأندونيسية د.جيورا اليراز خلال مقابلة مع "كان" إن "إندونيسيا مقارنة مع دول عربية أكثر عنادا بكل العوامل المرتبطة بالاتصال السياسي. الشارع هناك يشتعل حول كل ما يجري في إسرائيل والضفة وغزة. يوجد هناك جهات إسلامية ناشطة جدا، كما أن طبيعة النظام الذي يتمتع بخط أم ديموقراطي، يتيح للمجال العام أن يكون مشتعلا".

وبحسب اليراز، رغم الصعوبات "لتليين" موقف الأندونيسيين تجاه إسرائيل، لكنها لن تتساهل مع طلبات فيفا. وقالت إن "في حال اتضح لهم أن المفاوضات مع فيفا بخصوص وصول المشجعين يعرضهم للخطر لن يدخلوا بمواجهات. حيث يتمتع البلد بقوة متصاعدة على الساحة الدولية، هم نشطاء في المؤسسات الدولية ومن المهم لهم أن يرتقوا، ولن يرفضوا تطبيق القانون الدولي".

وذكر التقرير أن الاتحاد الإسرائيلي فحص قبل عدة أشهر الامكانية من ناحية أمنية ودخول الإسرائيليين، تسجيل إسرائيل في المباريات المبكرة في جزيرة بالي، لكن في فيفا لم يردوا على هذا الطلب حتى الآن، لكن حاكمة إقليم بالي بعثت الأسبوع الماضي رسالة الى وزارة الرياضة الإسرائيلية تقول خلالها إنه لن يسمح لإسرائيل المشاركة في البطولة. مع ذلك أوضح مسؤولون أندونيسيون علنا أنه سيتم استقبال المنتخب الإسرائيلي بموجب قوانين فيفا، ايضا من منطلق الحقيقة أن أندونيسيا ترغب باستضافة مونديال 2034.

ويشار الى أنه يوجد علاقات تجارية غير رسمية بين إسرائيل وأندونيسيا وفي موقع مكتب التجارة إسرائيل-أندونيسيا ذكر :"المواطنون الإسرائيليون لن يكونوا قادرين على الحصول على تأشيرات سياحة للأفراد،انما تأشيرات تجارية لأندونيسيا فقط. يوجد عدد من وكالات السفر القادرة على توفير تأشيرة سياحية جماعية للإسرائيليين"