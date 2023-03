النجم التركي الالماني مسعود اوزيل يعلن عن إعتزاله اللعب نهائيا

أعلن النجم الألماني من أصل تركي، مسعود أوزيل، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات والنجاحات مع الأندية، أو مع منتخب ألمانيا.

وقال أوزيل من خلال رسالة مطولة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: "مرحبا بالجميع، بعد دراسة متأنية سأعلن اعتزالي فورا من كرة القدم الاحترافية".

وأضاف أوزيل: "لقد كان لي شرف أن أكون لاعب كرة قدم محترف منذ ما يقرب من 17 عاما وأشعر بالامتنان بشكل لا يصدق لهذه الفرصة، ولكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة، بعد تعرضه لبعض الإصابات، وأصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الوقت قد حان لترك مرحلة كرة القدم الكبيرة".

وتابع أوزيل: "لقد كانت رحلة رائعة مليئة باللحظات والعواطف التي لا تنسى، وأنا أود أن أشكر الأندية التي لعبت لها، شالكه 04 وفيردر بريمن وريال مدريد وأرسنال وفنربخشه وباشاك شهير والمدربين الذين دعموني، بالإضافة إلى زملائي الذين أصبحوا أصدقاء"، وأكمل: "يجب أن أتوجه بشكر خاص إلى أفراد عائلتي وأصدقائي المقربين، كانوا جزءا من رحلتي منذ اليوم الأول وقدموا لي الكثير من الحب والدعم ، خلال الأوقات الجيدة والسيئة".

وأردف أوزيل: "شكرا لجميع المشجعين لي الذين أظهروا لي الكثير من الحب بغض النظر عن الظروف وبغض النظر عن النادي الذي كنت أمثله".

وأكد أوزيل: "أنا الآن أتطلع إلى كل ما هو أمامي مع زوجتي الجميلة أمين، وابنتي الجميلتين، إيدا وإيلا ولكن يمكنك أن تكون على يقين من أنك ستسمع مني من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بي القنوات الإعلامية.. أراكم قريبا".

يشار إلى أن أوزيل خاض 92 مباراة مع المنتخب الألماني الأول، سجل فيها 23 هدفا.