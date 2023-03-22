إيطاليا: نادي لاتسيو يفرض حظرا لمدى الحياة على مشجعين معادين للسامية

كان حامل نسر لاتسيو، تميمة النادي، قد أشاد بالديكتاتوريين بينيتو موسوليني وفرانسيسكو فرانكو، بعد ايقافه من قبل النادي لتأدية تحية فاشية في نهاية مباراة.

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه فرض حظر لمدى الحياة على ثلاثة من مشجعيه، وذلك نتيجة سلوكهم المعادي للسامية خلال ديربي العاصمة ضد روما، الأحد المنصرم، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وقال في بيان، إنه بمجرد تلقيه التفاصيل الشخصية للأشخاص الثلاثة من الشرطة سيتم "منعهم مدى الحياة من دخول الملعب وسنطلب تعويضات في أي إجراءات جنائية محتملة".

AP / Nasser Alharbi 2019 © لاعبو لاتسيو يحافلون بعد فوزهم بكأس السوبر الإيطالي ضد يوفنتوس في استاد جامعة الملك سعود، في الرياض، المملكة العربية السعودية، الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول 2019.

ويعاني لاتسيو من تبعات استقطابه مشجعين يمينيين متطرفين في بلد تنتشر فيه ظاهرة مجموعات المشجعين الفاشيين، وفي وقت سابق من الشهر الحالي، تم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مجموعة من مشجعي لاتسيو وهم يغنون هتافات معادية للسامية عن مشجعي روما.

وتم تصوير حوالي 100 من المشجعين يصفون أنفسهم بفخر بالعنصرية ويهينون نظرائهم من الجار اللدود روما الذي لديه أيضاً تاريخ طويل مع مجموعات المشجعين اليمينيين المتطرفين.

وكان حامل نسر لاتسيو، تميمة النادي، قد أشاد بالديكتاتوريين بينيتو موسوليني وفرانسيسكو فرانكو، بعد ايقافه من قبل النادي لتأدية تحية فاشية في نهاية مباراة.

وتم تصوير أحد المشجعين الثلاثة وهو يرتدي قميصاً للاتسيو يحمل على ظهره اسم "هتلرسون" ورقم 88، في إشارة الى شعار ألمانيا النازية "هيل هتلر"، وبعدما كشفت هويته، أفادت الشرطة في روما إنه ألماني سبق له أن نزل الى أرضية الملعب الأولمبي خلال مباراة الديربي ضد روما في نيسان/أبريل 2009، وتلقى مع المشجعين الآخرين اللذين ألقوا التحية الفاشية، عقوبة منع دخول الملعب من قبل الشرطة أيضاً، لكن الأخيرة لم تحدد مدتها عندما سألتها عنها وكالة فرانس برس.

وأفادت رابطة الدوري الإيطالي، أمس الثلاثاء، أن "محكمة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ستصدر بحلول الرابع من نيسان/أبريل حكمها بشأن "الهتافات المسيئة... الصادرة عن كل من مشجعي لاتسيو المتواجدين في ’كورفا نورد’ (المعروفة بمشجعيها الألتراس المتشددين) بحق الجماهير المنافسة".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن لاتسيو مهدد باستضافة يوفنتوس في عطلة عيد الفصح من دون جمهور مدرجات +كورفا نورد+ التي قد تقفل للمرة الثانية هذا الموسم.

وكانت السلطات قامت في كانون الثاني/يناير المنصرم، بإغلاق هذا الجزء من المدرجات في الملعب الأولمبي لمباراة واحدة بعد هتافات عنصرية أمام ليتشي تسببت ببكاء المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي.