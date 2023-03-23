يويفا يزيد أزمة برشلونة بفتح تحقيق رسمي في قضية "نيغريرا"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، فتح تحقيق ضد نادي برشلونة الإسباني، وذلك ضمن القضية المعروفة باسم "نيغريرا". وبات بذلك يويفا طرفاً في هذه القضية حيث سيدخل في تحقيق "انتهاك محتمل لإطاره القانوني" في قضية نيغريرا التي تعصف بالنادي الكتالوني.

ويُتهم نادي برشلونة بدفع مبلغ مالي يفوق 7 ملايين يورو لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام بإسبانيا، خوسيه إنريكيز نيغريرا، مقابل تقديم استشارات شفهية مشبوهة للنادي بين عامي 2001 و2018.

وكانت صحيفة "سبورت" الاسبانية قد ذكرت أمس الأربعاء أن يويفا يتجه لمنع برشلونة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بحال ثبوت تورطه في القضية. كما ذكرت أيضاً أنها لا تستبعد فرض عقوبات أخرى تضرب برشلونة على مختلف المستويات، ومن بينها عقوبات مالية كبيرة، ما من شأنها أن تزيد من معاناة النادي اقتصادياً، وهو الذي اضطر إلى تفعيل الرافعات من أجل تدعيم صفوفه بنجوم عالميين.

وتنص المادة 50.3 من قوانين (اليويفا) على أنه "إذا خلص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أن أحد الأندية قد شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أي نشاط، يهدف إلى التأثير على نتيجة مباراة على المستوى المحلي أو الدولي، فسيكون هذا النادي غير مؤهل للمشاركة في المسابقة الأوروبية".