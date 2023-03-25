تقرير: طلب غير معتاد ضد إسرائيل أدّى الى إلغاء قرعة "موندياليتو"

بعد أن طلب العراق وإندونيسيا تجنب مباراة ضد إسرائيل ، تم إلغاء قرعة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA المقرر إجراؤها يوم الجمعة.

في أعقاب طلب إندونيسيا والعراق بعدم اللعب ضد إسرائيل على أرضهم في بطولة العالم لكرة القدم تحت 20 عامًا، تم إلغاء القرعة التي كان من المقرر إجراؤها يوم الجمعة في بالي. هذا ما أعلنه الفيفا اليوم (السبت) لسلطة البث التابعة للبطولة.

هذا الأسبوع، طلبت الدول الإسلامية من الفيفا عدم المشاركة على أرضها مع إسرائيل في بطولة موندياليتو، وميل الفيفا إلى الامتثال لطلبهم، جاء بسبب حقيقة أن الدول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ولم يرد الفيفا على استفسار الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم حول هذا الموضوع.

وأعلنت قناة "كان" الأسرائيلية هذا الأسبوع أن وزارة الخارجية تعمل على السماح للمشجعين الإسرائيليين بالحصول على تأشيرة والحضور إلى كأس العالم تحت 20 عامًا في إندونيسيا - على الرغم من الاحتجاجات ضد إسرائيل في البلاد وحقيقة عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين. إندونيسيا هي الدولة التي بها أكبر عدد من المسلمين في العالم.

تأهلت إسرائيل لأول مرة في تاريخها للبطولة التي ستقام في 20 مايو. وفقًا للوائح الفيفا، من أجل استضافة بطولات دولية من هذا النوع - من الضروري السماح للجماهير من جميع أنحاء العالم بالحضور إلى الألعاب - تمامًا كما كان الحال في كأس العالم في قطر.

ونظم العشرات من الأندونيسيين منذ أيام مسيرة احتجاجية ضد مشاركة المنتخب الإسرائيلي حتى جيل 20 عاما في بطولة العالم للأندية "موندياليتو" التي تجري في 11 حزيران/يونيو القادم.