أسود الأطلس يهزمون البرازيل وديا بهدفين لواحد في ليلة تاريخية بطنجة

فاز المنتخب الوطني المغربي على منتخب البرازيل بنتيحة (2 – 1)، في مباراة ودية جرت على أرضية الملعب الكبير بمدينة طنجة، شاهدها الآلاف من الجماهير المغربية، التي ملأت جنبات الملعب عن آخره.

وبحسب موقع هسبريس فقد كان المنتخب المغربي الأكثر استحواذا على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، والأكثر رغبة في تحقيق الفوز، سيما في ظل الحضور الجماهيري الكبير، الذي منح لاعبي المنتخب حماسا كبيرا. وكاد نصير مزراوي يهز شباك المنتخب البرازيلي بعد تسديدة قوية خارج مربع العمليات جانبت مرمى الحارس بملمترات قليلة.

ونجح أسود الأطلس في هز شباك السامبا عن طريق سفيان بوفال في حدود الدقيقة 29 من عمر المباراة، بعد تبادل جميل للكرة رفقة بلال الخنوس. وخلال الشوط الثاني تراجع أداء المنتخب مما أفسح المجال أمام منتخب السامبا للتقدم وتعديل الكفة، طريق اللاعب كاسيميرو.

وأجرى الطاقم التقني المغربي مجموعة من التغييرات، سيما على مستوى خطي الوسط والهجوم، لضخ دماء جديدة، وهو ما أسفر عن هز شباك الخصم مجددا ومنح النخبة الوطنية هدف التقدم عن طريق البديل عبد الحميد الصابيري.