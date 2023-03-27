المغربية خديجة المرضي.. أول عربية وإفريقية تتوج بطلة العالم في الملاكمة

وتم تتويج البطلة خديجة المرضي، بالميدالية الذهبية بعد تفوقها في المباراة النهائية على منافستها الكازاخستانية كونغيباييفا لازات.

فازت البطلة المغربية خديجة المرضي، مساء أمس الأحد، بلقب بطولة العالم للملاكمة في صنف السيدات، التي تجرى منافساتها بالعاصمة الهندية نيودلهي، وبحسب تقارير صحفية في المغرب، فإن خديجة المرضي توجت إثر نزال في فئة أكثر من 81 كيلوغرام، حيث أصبحت أول عربية وأفريقية تحقق هذا الإنجاز.

وتم تتويج البطلة خديجة المرضي، بالميدالية الذهبية بعد تفوقها في المباراة النهائية على منافستها الكازاخستانية كونغيباييفا لازات.

وخديجة المرضي التي تبلغ 32 عاما، سبق لها أن مثلت المغرب في عدد من المنافسات الرياضية بالخارج، إذ خاضت سبعة نزالات فازت في ثلاثة منها.

https://twitter.com/i/web/status/1640046824823181316 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتعد الرياضية المتوجة أول مغربية تحرز الميدالية الذهبية في هذا الصنف الرياضي، فيما احتفى مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي باللقب.

وكان المنتخب المغربي في هذه البطولة العالمية يشمل أربع ملاكمات هن خديجة المرضي (وزن أكثر من 81 كلغ)، وياسمين متقي (وزن أقل من 48 كلغ)، المتوجة بالبرونز، إلى جانب وداد برطال (وزن أقل من 54 كلغ) ورباب شيدر (وزن أقل من 50 كلغ).