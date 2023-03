المغربية خديجة المرضي.. أول عربية وإفريقية تتوج بطلة العالم في الملاكمة

فازت البطلة المغربية خديجة المرضي، مساء أمس الأحد، بلقب بطولة العالم للملاكمة في صنف السيدات، التي تجرى منافساتها بالعاصمة الهندية نيودلهي، وبحسب تقارير صحفية في المغرب، فإن خديجة المرضي توجت إثر نزال في فئة أكثر من 81 كيلوغرام، حيث أصبحت أول عربية وأفريقية تحقق هذا الإنجاز.

وتم تتويج البطلة خديجة المرضي، بالميدالية الذهبية بعد تفوقها في المباراة النهائية على منافستها الكازاخستانية كونغيباييفا لازات.

وخديجة المرضي التي تبلغ 32 عاما، سبق لها أن مثلت المغرب في عدد من المنافسات الرياضية بالخارج، إذ خاضت سبعة نزالات فازت في ثلاثة منها.