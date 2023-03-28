خاص/نجمة كرة السلة الفلسطينية "ميرنا السايح" أول لاعبة في الدوري الإسرائيلي لكرة السلة

وأصبحت ميرنا السايح، أول لاعبة كرة سلة فلسطينية تنضم إلى فريق في الدوري الإسرائيلي الممتاز، بحيث أن إصرارها على تحقيق حلمها كان اكبر من كل المعيقات

ميرنا السايح شابة فلسطينية من مدينة الميلاد، قصة حُلُم تبحثُ عبر خُيُوطِهِ عن الاحترافِ والنجوميةِ في كرةِ السلةِ العالمية، حلم لم تسمح لها ظروف الرياضة الفلسطينية بتحقيقه.

وأصبحت ميرنا السايح، أول لاعبة كرة سلة فلسطينية تنضم إلى فريق في الدوري الإسرائيلي الممتاز، بحيث أن إصرارها على تحقيق حلمها كان اكبر من كل المعيقات، ومضت نحو طموحها غير أبه بكل ما يثبط عزيمتها حتى نالت ما حلمت.

وقالت ميرنا في تصريح لـi24news : "إنه شعور جد جميل، ولم أكن أتوقع في يوم ما أن أصل إلى هذه المرحلة"، وأضافت "الأمور كانت مجرد صدفة، وكنت مترددة في البداية، لكن إتخدت فيما بعد القرار وتوجهت في طريق الحلم الذي أريد تحقيقه".

وتابعت ميرنا، "بعد تحقيق هذا الهدف كان شعور جميل جدا، لأنه من مدة طويلة وأنا أرغب في أن ألعب في مستوى عال جدا، ومن المؤكد أن الفريق الذي أنتمي إليه قاموا بمساعدتي كثيرا لكي أصل لهذا المستوى".

I24NEWS/ video screen نجمة كرة السلة الفلسطينية "ميرنا السايح" أول لاعبة في الدوري الإسرائيلي لكرة السلة

وأشارت ميرنا، "أنا لا أمارس السياسة، أنا ألعب رياضة كرة السلة، وغير مهم من الذي معي ذاخل الملعب لأننا بشر ونتعامل مع بعضنا كأننا إخوة، ولم يسبق لنا أن تحدثنا في مثل هذه الأمور داخل الفريق".

وفي نفس السياق، أكدت إحدى اللاعبات في نفس الفريق، "لا نعطي الإهتمام لما يقع في الخارج، نحن هنا كعائلة واحدة، ميرنا فلسطينية وأنا يهودية وهناك لاعبة أخرى من صربيا وأخرى من الولايات المتحدة"، وأضافت "نحن فريق مختلط ولكنه موحد على الملعب وهذا هو الرابط بيننا بعيدا عن السياسة الخارجية".

ميرنا لها حضورٌ طاغِي ومَهَارَةٌ بَازِغَةٌ في عالمِ كرةِ السلةِ ومُستقبلٌ وَاعِدٌ بالانتظار، وما أروعَ أنْ تكونَ الوردةُ البديعةُ الأبْرَزَ شَذَىً وعَبَقًا وعِطْرًا وعَزْمًا وإصْراَر