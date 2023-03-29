"فيفا" يجرد إندونيسيا من استضافة كأس العالم 2023 للذكور تحت 20 عاما بسبب إسرائيل

فيفا: "سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حالياً دون تغيير"، مشيراً إلى "عقوبات" محتملة ضد الاتحاد الإندونيسي للعبة

جرّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إندونيسيا من استضافة كأس العالم للرجال تحت 20 عاماً المقررة بين 20 أيار/مايو و11 حزيران/يونيو، بسبب مشكلة سياسية حالت دون اجراء القرعة.

يأتي القرار بعد طلب من إندونيسيا والعراق بعدم اللعب مع إسرائيل، هذا الأسبوع ، حيث تعتبر إندونيسيا هي الدولة التي بها أكبر عدد من المسلمين في العالم. تأهلت إسرائيل للبطولة لأول مرة في تاريخها. وفقًا للوائح الفيفا ، لاستضافة بطولات دولية من هذا النوع - يجب على المرء أن يسمح للجماهير من جميع أنحاء العالم بالحضور إلى المباريات - كما كان الحال خلال كأس العالم في قطر.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حالياً دون تغيير"، مشيراً إلى "عقوبات" محتملة ضد الاتحاد الإندونيسي للعبة.