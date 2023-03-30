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الأرجنتين تعوض إندونيسيا لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاما

i24NEWS

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قبل المهاجم الأرجنتيني رقم 10 ليونيل ميسي كأس العالم بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية خلال حفل كأس العالم قطر 2022 بعد المباراة النهائية لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل شمال الدوحة في 18 ديسمبر 2022.
DOMINIQUE FAGET / AFPقبل المهاجم الأرجنتيني رقم 10 ليونيل ميسي كأس العالم بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية خلال حفل كأس العالم قطر 2022 بعد المباراة النهائية لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل شمال الدوحة في 18 ديسمبر 2022.

وكانت القرعة المقرّرة، الجمعة الوشيكة، قد ألغيت، بسبب دعوة حاكم مقاطعة بالي استبعاد اسرائيل من البطولة المقامة في ست مدن بمشاركة 24 منتخباً.

تم تحديد الأرجنتين لاستضافة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المزمعم اقامته خلال الفترة الممتدة بين 20 مايو/أيار و 11 يونيو/حزيران المقبلين، لتحل محل إندونيسيا التي تم سحب تنظيمها بسبب معارضة حاكم بالي لوجود إسرائيل في المسابقة.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد جرد إندونيسيا من استضافة كأس العالم للرجال تحت 20 عاماً (موندياليتو)، بسبب مشكلة سياسية حالت دون اجراء القرعة، وكانت القرعة المقرّرة، الجمعة الوشيكة، قد ألغيت، بسبب دعوة حاكم مقاطعة بالي استبعاد اسرائيل من البطولة المقامة في ست مدن بمشاركة 24 منتخباً.

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يأتي القرار بعد طلب من إندونيسيا والعراق بعدم اللعب مع إسرائيل، هذا الأسبوع ، حيث تعتبر إندونيسيا هي الدولة التي بها أكبر عدد من المسلمين في العالم. تأهلت إسرائيل للبطولة لأول مرة في تاريخها. وفقًا للوائح الفيفا، لاستضافة بطولات دولية من هذا النوع - يجب على المرء أن يسمح للجماهير من جميع أنحاء العالم بالحضور إلى المباريات - كما كان الحال خلال كأس العالم في قطر.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حالياً دون تغيير"، مشيراً إلى "عقوبات" محتملة ضد الاتحاد الإندونيسي للعبة.

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