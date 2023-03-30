تقرير: محمد صلاح على رأس اهتمامات برشلونة في الصيف المقبل

أفادت تقارير صحافية، اليوم الخميس، عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. بحسب ما نشر موقع بي ان سبورت الرياضي.

وبحسب راديو "كتالونيا"، فإن برشلونة يبحث عن التعاقد مع لاعب يساري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويأتي محمد صلاح على رأس اهتمامات النادي الكتالوني.

وأوضح التقرير أن محمد صلاح، يحظى بحب ودعم مسؤولي نادي برشلونة، وأحد أهم تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشار التقرير إلى، أن لويس دياز لاعب نادي ليفربول، أحد اللاعبين الذين يضع برشلونة، ضمن قائمة التدعيمات في الصيف المقبل. ويمتلك محمد صلاح، عقدًا مع نادي ليفربول يمتد حتى عام 2025، بعدما جدد عقده مع الريدز في الموسم الماضي.

ويُعد محمد صلاح، هو أبرز لاعبي نادي ليفربول في المواسم الأخيرة؛ إذ يعتمد عليه الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز بشكل أساسي مع الفريق.

ويسعى برشلونة، إلى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على رغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني. ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 68 نقطة، وبفارق 12 نقطةة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.