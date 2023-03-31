فرنسا: اتحاد كرة القدم يرفض إيقاف المباريات لتمكين اللاعبين المسلمين من الإفطار ويهدد بإجراءات تأديبية أو جنائية

انقطاع المباريات من أجل الإفطار في رمضان لا يتوافق مع نظام الاتحاد وأي شخص ينتهك هذه الأحكام سيخضع لإجراءات تأديبية و/أو جنائية"،

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه لن يسمح بفترات راحة خلال المباريات المسائية لكي يتمكن اللاعبون المسلمون من الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، وأشارت اللجنة الفيدرالية للحكام التابعة للاتحاد إلى أنه نظرا لمبدأ "حياد كرة القدم في فضاءات التدريب"، فلن يتم قبول هذه الوقفات للإفطار، في حين أن مسؤولي كرة القدم الإنجليزية قرروا هذه السنة تمكين اللاعبين المسلمين من فترات استراحة للإفطار.

وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن انقطاع المباريات من أجل الإفطار في رمضان لا يتوافق مع نظام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وشدد على أن "أي شخص ينتهك هذه الأحكام سيخضع لإجراءات تأديبية و/أو جنائية"، مشيرا إلى الحظر المفروض على "الخطب أو العروض ذات الطابع السياسي أو الأيديولوجي أو الديني أو النقابي" خلال مبارياتها.

وأوضح أن "الاتحاد وهيئاته اللامركزية، بصفتهما هيئات مسؤولة عن مهمة الخدمة العامة المفوضة من الدولة، يدافعان عن القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية ويجب عليهما تفعيل الوسائل لمنع أي تمييز أو انتهاك لكرامة أي شخص، وعلى وجه الخصوص بسبب معتقداته السياسية والدينية". وحذر الاتحاد في رسالته الإلكترونية من أن عدم الامتثال لهذه التعليمات قد يؤدي إلى فرض عقوبات.