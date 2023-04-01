مانشستر سيتي ينتصر على ليفربول برباعية ويلاحق أرسنال على صدارة الدوري

بطولة إنكلترا: سيتي يُسقط ليفربول برباعية ويبقى في الصراع على اللقب

عاد مانشستر سيتي، من تأخر بهدف، ليحقق فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول 4-1، السبت، في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ليبقى في دائرة الصراع على اللقب مع المتصدر، أرسنال.

ومنح محمد صلاح التقدم لليفربول (17)، لكن أصحاب الأرض ردوا بقوة عن طريق خوليان ألفاريس (27)، وكيفن دي بروين (46)، وكذا إلكاي غوندوغان (53) وجاك غريليش (74). وحقق فريق بيب غوارديولا فوزه الرابع تواليا في الدوري ليقلص الفارق إلى 5 نقاط مع أرسنال (69 نقطة) الذي يستضيف ليدز يونايتد لاحقا، علما أن لدى سيتي مباراة مؤجلة.

ويلتقي سيتي وأرسنال على ملعب الاتحاد في 26 إبريل، في مباراة قد تكون حاسمة على لقب البرميرليغ الطامح إليه أرسنال للمرة الأولى منذ 2004.

ويتمتع سيتي بمشوار أسهل نسبيا من منافسه على الورق في الأمتار الأخيرة، لكن تركيزه مشتت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في قمة مبكرة ضد بايرن ميونيخ الألماني ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ضد شيفيلد يونايتد، في حين أن المدفعجية ودّعوا قاريا من يوروبا ليغ ومن الكأس.

وحقق سيتي فوزه الأول على ليفربول في الدوري منذ قرابة العامين، بعد أن سقط ضده ذهابا هذا الموسم في الدوري بهدف صلاح، قبل أن يثأر بإقصائه من كأس الرابطة.