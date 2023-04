مدرب نانت الفرنسي يستبعد لاعب كرة قدم جزائري من مواجهة ريمس "بسبب الصيام"

أفادت تقارير صحفية أن مدرب نانت الفرنسي، أنطوان كومبوار، قرر استبعاد الجزائري جوين حجام من مواجهة ريمس بسبب "تمسك اللاعب بالصيام خلال المباراة".

وقال الموقع الإلكتروني لإذاعة "مونتي كارلو"، اليوم الأحد، إن حجام رفض طلب كومبوار بالإفطار يوم المباراة، ليقرر المدرب استبعاده من القائمة، وكان مدرب نانت قد أكد في مؤتمر صحفي، الجمعة الماضي، أنه "تحدث مع لاعبيه المسلمين بشأن الصيام، وأخطرهم أنهم يجب أن يكونوا في أفضل مستوى خلال مباراة الأحد".