مدرب نانت الفرنسي يستبعد لاعب كرة قدم جزائري من مواجهة ريمس "بسبب الصيام"

وقال الموقع الإلكتروني لإذاعة "مونتي كارلو"، اليوم الأحد، إن حجام رفض طلب كومبوار بالإفطار يوم المباراة، ليقرر المدرب استبعاده من القائمة"

أفادت تقارير صحفية أن مدرب نانت الفرنسي، أنطوان كومبوار، قرر استبعاد الجزائري جوين حجام من مواجهة ريمس بسبب "تمسك اللاعب بالصيام خلال المباراة".

وقال الموقع الإلكتروني لإذاعة "مونتي كارلو"، اليوم الأحد، إن حجام رفض طلب كومبوار بالإفطار يوم المباراة، ليقرر المدرب استبعاده من القائمة، وكان مدرب نانت قد أكد في مؤتمر صحفي، الجمعة الماضي، أنه "تحدث مع لاعبيه المسلمين بشأن الصيام، وأخطرهم أنهم يجب أن يكونوا في أفضل مستوى خلال مباراة الأحد".

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وأضاف التقرير أن كومبوار، الذي سبق له تدريب باريس سان جيرمان، يرفض بشكل قاطع منذ بداية مسيرته التدريبية خوض اللاعبين المباريات أثناء الصيام، بينما لا يمانع صيامهم في الأيام الأخرى.

ونقلت "مونتي كارلو" عن المهاجم المالي كاليفا كوليبالي، الذي لعب مع كومبوار في نانت سابقاً وكذلك في الفريق الثاني لسان جيرمان، قوله: "المدرب كان يراعي صيامنا خلال أيام الأسبوع. وكان يدير الحصص التدريبية بشكل مختلف مراعاة لنا لكنه يرفض بشكل قاطع الصيام خلال المباريات".