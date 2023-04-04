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تقرير: الهلال يقدم عرضا خياليا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

i24news

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النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان
Anne-Christine POUJOULAT / AFPالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان

من المقرر أن ينهي ميسي تعاقده مع سان جيرمان في الموسم الحالي

قدم فريق الهلال السعودي عرضا خياليا للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكشف الصحافي الايطالي والمختص بشؤون الانتقالات ابريزو رومانو، عن تقديم الهلال عرضا للتعاقد مع ميسي بلغ 400 مليون يورو سنويا. 

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في حين ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الهلال قدم عرضا رسميا الى النجم الأرجنتيني ، والذي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع إلى أي فريق من بداية الموسم المقبل. 

ذكرت الصحيفة أن العرض قدم خلال الساعات الماضية لضم النجم الأرجنتيني الى الفريق خلال الصيف القادم، وتضمن العرض كافة المزايا المقررة لميسي وهو يلبي جميع مطالبه، وحاليا ينتظر الفريق الرد النهائي من ميسي بخصوص الانتقال الى صفوف الفريق. 

ومن المعروف أن الدوري السعودي اكتسب زخما في السنوات الأخيرة، بلغت ذروته بعد توقيع النجم كرستيانو رونالدو في النصر السعودي، والآن بات الدوري يتطلع الى ضم نجوم كبار اليه بفضل المبالغ الضخمة التي يمكن للفرق دفعها. 

https://twitter.com/i/web/status/1643325640727310338

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