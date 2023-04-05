الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم: تصادق بالاجماع على ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال

أكد كل أعضاء (الكاف) دعمهم الكامل لترشيح المغرب باعتباره ترشيحا إفريقيا

صادق المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على دعم ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 الى جانب اسبانيا والبرتغال.

وأكد كل أعضاء (الكاف) دعمهم الكامل لترشيح المغرب باعتباره ترشيحا إفريقيا كما ورد في رسالة الملك محمد السادس خلال حفل تتويج جلالته بجائزة التميز التي منحت له من قبل الاتحاد الأفريقي في العاصمة الرواندية كيغالي.

وكان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، قد أكد أن إعلان الملك محمد السادس، عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 يعكس تضافر جهود وإمكانات القارتين الإفريقية والأوروبية.

وقال لقجع في تصريح للصحافة عقب حفل نظمه الاتحاد الإفريقي لمنح جائزة التميز الرياضي لعام 2022 للملك إن هذا الترشيح المشترك غير المسبوق، من شأنه أن يجسد معاني التئام الشباب الأفريقي والأوروبي وشباب البحر الأبيض المتوسط وشباب العالم العربي حول موضوع يجعل من كرة القدم قاطرة للتنمية ووسيلة لتضافر الجهود وتكامل الخبرات.

وكان رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوسطا، قد اعتبر، أن ملف الترشح لاحتضان كأس العالم 2030 المُشترك بين بلده وبين إسبانيا والمغرب، يحمل رسالة مفادها أن "أوروبا وإفريقيا قارتان متجاورتان متضامنتان وغير متحاربتين"، من جانبه قال نظيره الإسباني بيدرو سانشيز،"هذا الترشح يعزز أيضا العلاقات بين أوروبا وإفريقيا وبين ثلاث دول تتقاسم العديد من المصالح".

ومن جهته قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز ، إن الترشح المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030، وتابع"هذا القرار هو رسالة جيدة وإيجابية للغاية تعمل على تحسين الظروف بالنسبة لنا للمضي قدما في هذا الترشيح".وأضاف "يجب أن نكون سعداء بهذا القرار، لأنه يضع هذا العرض في وضع أفضل للظفر بهذا السباق".وسجل أن هذا الترشح يعزز أيضا العلاقات بين أوروبا وإفريقيا وبين ثلاث دول تتقاسم العديد من المصالح.