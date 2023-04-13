وفقًا لـ هبوعيل القدس، فكر المحكمون ومسؤولو الأمن في إمكانية إيقاف اللعبة، لكنهم تنازلوا عن ذلك خشية أن يدفع القرار نحو مزيد من التدهور حد وقوع "اقتتال عنيف"

قالت مصادر في وزارة الخارجية لـ i24NEWS أن السفارة الإسرائيلية في أثينا كانت على اتصال بالشرطة اليونانية لضمان حماية المشجعين الإسرائيليين. فيما رفضت وزارة الخارجية الإجابة عما إذا كان قد تم الاتصال بالسفير اليوناني أو وزير الخارجية أو ما إذا كان هناك تخطيط للتعامل معهم على ضوء الأحداث المقلقة التي وقعت أمس خلال مباراة لكرة السلة بين فريق هبوعيل القدس وفريق AEK Athens.

أطلق مشجعو فريق AEK Athens لكرة السلة المفرقعات النارية وألقوا الفضلات على مشجعي هبوعيل القدس خلال مباراة نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة السلة في قاعة آنو ليوزيا الأولمبية يوم الأربعاء، وأقبلوا بالإضافة على حرق العلم الإسرائيلي.

أصدر نادي هبوعيل القدس لكرة السلة بيانًا وصف الحادث من خلاله على أنه "لا يقل عن هجوم إرهابي" ضد معجبيه.

وقال أحد مشجعي القدس الذين حضروا المباراة لموقع يسرائيل هيوم، إنه منذ بداية المباراة، قوبلوا بمؤشرات ليزر موجهة إليهم من قبل مشجعي AEK. في مرحلة ما، حاول المشجعون المنافسون اقتحام مواقف جماهير هبوعيل. كما رفعت الأعلام الفلسطينية أثناء اللعب.

ورد مشجعو هبوعيل القدس بإطلاق قنابل إنارة كانت بحوزتهم.

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وتوقفت المباراة مرتين خلال الشوط الأول وتأخر انطلاق الشوط الثاني قبل استمرار المباراة التي فاز فيها AEK بنتيجة 94-78. ووردت أنباء عن أصوات ضجيج ووقوع اشتباكات خارج الملعب، ومغادرة العديد من المشجعين، خاصة أولئك الذين اصطحبوا معهم أولادهم.

وفقًا لـ هبوعيل القدس، فكر المحكمون ومسؤولو الأمن في إمكانية إيقاف اللعبة، لكنهم تنازلوا عن ذلك خشية أن يدفع نحو مزيد من التدهور حد وقوع "اقتتال عنيف".

هذه المباراة هي الخسارة الأولى للقدس حتى الآن في البطولة، حيث جاءت النتيجة 1-1 بين الفريقين اللذين سيلتقيان في القدس يوم 19 نيسان/ أبريل لتحديد من سيتأهل إلى الدور ربع النهائي.