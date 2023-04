قالت مصادر في وزارة الخارجية لـ i24NEWS أن السفارة الإسرائيلية في أثينا كانت على اتصال بالشرطة اليونانية لضمان حماية المشجعين الإسرائيليين. فيما رفضت وزارة الخارجية الإجابة عما إذا كان قد تم الاتصال بالسفير اليوناني أو وزير الخارجية أو ما إذا كان هناك تخطيط للتعامل معهم على ضوء الأحداث المقلقة التي وقعت أمس خلال مباراة لكرة السلة بين فريق هبوعيل القدس وفريق AEK Athens.

أطلق مشجعو فريق AEK Athens لكرة السلة المفرقعات النارية وألقوا الفضلات على مشجعي هبوعيل القدس خلال مباراة نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة السلة في قاعة آنو ليوزيا الأولمبية يوم الأربعاء، وأقبلوا بالإضافة على حرق العلم الإسرائيلي.

أصدر نادي هبوعيل القدس لكرة السلة بيانًا وصف الحادث من خلاله على أنه "لا يقل عن هجوم إرهابي" ضد معجبيه.

وقال أحد مشجعي القدس الذين حضروا المباراة لموقع يسرائيل هيوم، إنه منذ بداية المباراة، قوبلوا بمؤشرات ليزر موجهة إليهم من قبل مشجعي AEK. في مرحلة ما، حاول المشجعون المنافسون اقتحام مواقف جماهير هبوعيل. كما رفعت الأعلام الفلسطينية أثناء اللعب.

ورد مشجعو هبوعيل القدس بإطلاق قنابل إنارة كانت بحوزتهم.