بيع الحذاء الذي ارتداه مايكل جوردن في نهائي رابطة المحترفين عام 1998 ب2.2 مليون دولار

أعلنت دار "سوثبي" للمزادات أنّ حذاء مايكل جوردان الذي استخدمه في نهائي دوري كرة السلة الأميركي في 1998، بِيع مقابل 2.2 مليون دولار ليكون أغلى حذاء رياضي على الإطلاق.

بيع زوج من الأحذية الرياضية باللونين الأحمر والأسود من طراز Air Jordan 13 الذي كان يرتديه نجم كرة السلة مايكل جوردان مقابل 2.2 مليون دولار يوم الثلاثاء الماضي، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لأغلى الأحذية الرياضية المباعة في المزاد.

تم بيع الحذاء خلال مزاد Victoriam sale الجاري في Sotheby’s، وهي مجموعة من المشغولات الرياضية من رياضيين مثل جوردان ولاعب لوس أنجلوس ليكرز الراحل كوبي براينت ونجم التنس رافايل نادل.

قال براهم واتشتر، رئيس المقتنيات الحديثة في دار سوذبيز "ما حصل اليوم يُثبت أن الطلب على تذكارات مايكل جوردان الرياضية لا يزال يفوق كل التوقعات". وأضاف "تفخر Sotheby's باحتفاظها بالرقم القياسي العالمي لأغلى التذكارات الرياضية وأهم الأحذية الرياضية التي تم بيعها على الإطلاق، وكلاهما - بدون مفاجأة - مرتبطان مباشرة بالرمز العالمي، مايكل جوردان."

ارتدى اللاعب الأيقوني مايكل جوردان الحذاء خلال موسمه الأخير مع فريق شيكاغو بولز Chicago Bulls، ولا سيما خلال المباراة الثانية من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين، عندما واجه الفريق يوتا جاز Utah Jazz. اشتهر الحذاء أيضًا في موسمه الأخير، والذي أطلق عليه اسم "الرقصة الأخيرة" وكان مركزًا لسلسلة وثائقية تمّ بثها على ESPN في عام 2020.

كما يحمل قميص جوردان في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين عام 1998 الرقم القياسي لأغلى قميص كرة سلة تم بيعه في المزاد، حيث تم بيعه بمبلغ 10.1 مليون دولار في عام 2022، أيضًا في دار سوذبيز.