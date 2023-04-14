لاعب كرة قدم إسرائيلي يتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز

سجل مانور سولومون في خمس مباريات متتالية بين فبراير/شباط ومارس/آذارالمنصرمين، ليصبح أول إسرائيلي يحقق هذا الإنجاز، متجاوزًا مواطنه روني روزنتال

يتم الحديث بشكل متزايد عن لاعب كرة القدم الإسرائيلي في فريق فولهام بلندن مانور سولومون المتحدر من كفار سابا، البالغ من العمر 23 عامًا، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبدأ في إثارة اهتمام الفرق الأوروبية الكبرى اللتي ترغب في الاستفادة من خدماته

وسجل مانور سولومون في خمس مباريات متتالية بين فبراير/شباط ومارس/آذارالمنصرمين، ليصبح أول إسرائيلي يحقق هذا الإنجاز، متجاوزًا مواطنه روني روزنتال، الذي سجل في ثلاث مباريات متتالية مع ليفربول في عام 1992 ، وفقًا لوكالة جيويش تلغراف.

وجاء تألق مانور سولومون بعد عام معقد، حيث غادرة مكابي بتاح تكفا في إسرائيل، وانضم إلى نادي شاختار دونيتسك الأوكراني في عام 2019 وأصبح معه أصغر إسرائيلي يسجل في دوري أبطال أوروبا في ذلك العام، مع الغزو الروسي لأوكرانيا، قرر مغادرة ناديه وسافر إلى الحدود البولندية، حيث اضطر إلى الانتظار أكثر من 10 ساعات في البرد القارس قبل أن يتمكن من العودة إلى إسرائيل. في يوليو/تموز المنصرم، وقع لموسم مع فولهام، في ما تم تعليق عقده في أوكرانيا بسبب الحرب.

يعترف "الملك سليمان"، كما يسميه المشجعون الإسرائيليون، بأنه واجهة صعوبة في عيش حياة طبيعية عندما كان في إسرائيل، وهناك الكثير من الحماس من حوله، "مانورمانيا" موجودة في كل مكان في الصفحات الرياضية لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقال إيناف شيف، الصحفي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، لصحيفة "أثليتيك": "حقيقة أنه ممثل النجاح الإسرائيلي لها معنى مزدوج" وتابع"الإسرائيليون معجبون به ليس فقط لمهاراته الكروية، ولكن أيضًا كممثل للبلاد وأضاف"إن لاعبي كرة القدم اليهود ، علاوة على الإسرائيليين، ليسوا مألوفين في كرة القدم الأوروبية المحترفة، لذلك عندما يتألق أحدهم على أعلى مستوى، لا بد أن يتم متابعته"