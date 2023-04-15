اتحاد كرة القدم الإنجليزي يعاقب ليفربول بعد مباراته ضد مانشستر سيتي

الاتحاد الإنجليزي يعاقب ليفربول بعد واقعة مباراة السيتي

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم معاقبة نادي ليفربول بعد أن حاصر لاعبوه الحكم خلال الهزيمة 4-1 على ملعب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر. وتجمع العديد من لاعبي ليفربول حول الحكم سيمون هوبر في محاولة منهم لحثه على إشهار البطاقة الصفراء الثانية لرودري لاعب وسط سيتي بعد التحام قوي مع كودي خاكبو.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الجمعة: "اعترف النادي بالفشل في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة والتصرف بطريقة غير مناسبة، فرضت لجنة تنظيمية مستقلة غرامة على ليفربول بعد جلسة استماع لاحقة".

وفرض الاتحاد الإنجليزي غرامة مالية على ليفربول قدرها 37500 جنيه إسترليني (46908.75 دولارات) بعد تصرف لاعبيه.

كما وأعلنت لجنة التحكيم التابعة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم يوم الخميس أنها لن تتخذ أي إجراء آخر بحق الحكم المساعد كوستنتين هدجيداكيس بسبب حادثة ضربه مدافع ليفربول الدولي الأسكتلندي أندرو روبرتسون بالكوع، عقب نهاية الشوط الأول من المباراة ضد أرسنال (2-2) يوم الأحد الماضي في المرحلة الثلاثين.

وحصلت الحادثة في نهاية الشوط الأول عندما توجه روبرتسون إلى الحكم المساعد هدجيداكيس للاحتجاج، فرفع الأخير ذراعه وضرب الأسكتلندي في وجهه وعنقه ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات للاعبي ليفربول.