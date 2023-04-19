ايقاع كريستيانو رونالدو لاعب نادي الهلال إرضا يُثير ضجةً في السعودية

وتداول مغرّدون على موقع تويتر لقطات تظهر الواقعة على نطاق واسع، مما أثار ضجةً

ايقاع كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، على جوستافو كويلار، لاعب نادي الهلال على الارض، على "طريقة المصارعين" حسب ما أظهرت لقطات مصورة، خلال مواجهة للفريقين احتضنها استاد الملك فهد، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة دوري "روشن" السعودي.

تنافس اللاعبان على الكرة في الدقيقة 57، قبل أن يطوق النجم البرتغالي رقبة متوسط الميدان الكولومبي بيديه ليسقطه أرضاً، مما دفع حكم المباراة، الإنجليزي مايكل أوليفير، إلى إشهار البطاقة الصفراء بوجه رونالدو.

وتداول مغرّدون على موقع تويتر لقطات تظهر الواقعة على نطاق واسع، مما أثار ضجةً، كما خسر مشجعو كريستيانو رونالدو (38 عاماً) ديربي الرياض من زملاء جوستافو كويلار بهدفين دون مقابل.

وتجمد رصيد فريق "العالمي" بهذه النتيجة عند النقطة 53 في المركز الثاني على سلم الترتيب، فيما وصل فريق "الأزرق الهلالي" للنقطة 49 في المركز الرابع.