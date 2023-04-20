رونالدو قد يواجه عقوبة الطرد من الدوري السعودي

حملة جماهيرية تُطالب بطرد رونالدو من النصر والسعودية

تقود جماهير الأندية السعودية حملة لطرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من بلدهم، على ضوء تصرّف "غير لائق" أقدم عليه تجاه جماهير فريق الهلال، في آخر مواجهة جمعته بالنصر في الدوري المحلي.

Fayez Nureldine / AFP كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر

ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الخميس، ظهرت مطالب كثيرة في السعودية عبر حملة إلكترونية على "تويتر" ومنصات أخرى، أجمعت على ضرورة طرد "الدون" كعقاب له على تصرفه، وما اعتبرته إهانة لها ولجميع السعوديين.

وأكد المحامي السعودي نوف بن أحمد، أنه سيتقدم بشكوى عنوانها "جريمة مخلة بالآداب العامة" إلى القضاء السعودي، ووجد توجهه مساندة جماهيرية غير مسبوقة على مواقع التواصل، وفق الصحيفة، قائلاً "إنها جريمة ضد الآداب العامة تستدعي إيقاف مرتكبها وطرده بحال كان أجنبياً".

وتصرّف أسطورة كرة القدم العالمية بطريقة غير لائقة تجاه جماهير فريق الهلال حين هتفوا باسم منافسه وغريمه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لحظة مغادرته أرض الملعب، وهو تصرف لم يتقبله مهاجم فريق مانشستر يونايتد السابق، ومن شأنه أن يسبب له مشاكل عدة.

ويعيش رونالدو بداية موسم معقدة بعد فشله في قيادة النصر إلى تصدّر الدوري حتى الآن، وأغضبته الخسارة في "ديربي" العاصمة الرياض، بعد أن انتهت المباراة، أول أمس الثلاثاء، بهدفين دون مقابل. وبهذا اكتفى فريق "العالمي" بالوصافة أمام فريق الاتحاد، وقلص الهلال الفارق بينهما إلى 4 نقاط محتلاً المرتبة الرابعة.