مانشستر يونايتد يودع الدوري الأوروبي وإشبيلية يتأهل بثلاثية إلى نصف النهائي

خرج مانشستر يونايتد من منافسات الدوري الأوروبي على يد إشبيلية، بعد هزيمته اليوم في مباراتهما بمنافسات ربع النهائي.

وتلاقى الفريقان في إطار منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث خسر مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد.

كان إشبيلية قد تقدم بهدف يوسف النصيري في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، بعد استغلاله لخطأ فادح من المدافع هاري ماجواير.

وتمكن المغربي، يوسف النصيري، من افتتاح النتيجة مبكرًا في الدقيقة الـ8، مستغلًا خطأ المدافع الإنجليزي هاري ماغواير في تمرير الكرة.

وأضاف إشبيلية الهدف الثاني عن طريق لوكاس أوكامبوس، لكن الحكم قام بإلغائه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول لصالح أصحاب الأرض (1-0).

وعاد النادي الأندلسي ليؤكد تفوقه على منافسه في الشوط الثاني، بإضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب لويك بادي، في الدقيقة الـ47، قبل أن يُحرز المغربي يوسف النصيري هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة الـ81.

بتلك النتيجة، حصل إشبيلية على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، خاصة وأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2.

يذكر أن إشبيلية سيواجه يوفنتوس في منافسات نصف نهائي الدوري الأوروبي، حسب القرعة.