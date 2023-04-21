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العراق وتونس ممثلو العرب في الموندياليتو في مجموعة واحدة

AFP

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يحتفل لاعبو جواتيمالا بعد فوزهم على المكسيك بركلات الترجيح في مباراة ربع نهائي بطولة كونكاكاف تحت 20 سنة لكرة القدم للتأهل لكأس العالم تحت 20 سنة 2023 ، في ملعب أوليمبيكو ميتروبوليتانو في سان بيدرو سولا ، هندوراس ، في 29 يونيو ، 2022.
Orlando SIERRA / AFPيحتفل لاعبو جواتيمالا بعد فوزهم على المكسيك بركلات الترجيح في مباراة ربع نهائي بطولة كونكاكاف تحت 20 سنة لكرة القدم للتأهل لكأس العالم تحت 20 سنة 2023 ، في ملعب أوليمبيكو ميتروبوليتانو في سان بيدرو سولا ، هندوراس ، في 29 يونيو ، 2022.

ومن المفارقات أن منتخب الأرجنتين تحت 20 عاماً الذي يدربه نجم "ألبي سيليستي" السابق خافيير ماسكيرانو فشل في التأهل للنهائيات، لكنه الآن سيشارك كبلد مضيف

أوقعت قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما التي سحبت الجمعة في بوينس ايرس ممثلي العرب العراق وتونس في مجموعة واحدة، الى جانب الأوروغواي وانكلترا.

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ووقعت الأرجنتين الدولة المضيفة التي حلت بدلا من ماليزيا في مجموعة سهلة للغاية لأنها ستواجه منتخبات مغمورة نسبيا هي اوزبكستان وغواتيمالا ونيوزيلندا. والأمر ينطبق على فرنسا التي ستواجه كوريا الجنوبية وغامبيا وهندوراس.

وجاءت ايطاليا مع البرازيل في مجموعة واحدة ضمت ايضا نيجيريا وجمهورية الدومينيكان. 

وفازت الأرجنتين باللقب ست مرات، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة التي سبق أن نظمتها في عام 2001.

ومن المفارقات أن منتخب الأرجنتين تحت 20 عاماً الذي يدربه نجم "ألبي سيليستي" السابق خافيير ماسكيرانو فشل في التأهل للنهائيات، لكنه الآن سيشارك كبلد مضيف بعد موافقة الاتحاد الدولي على تنظيم كأس العالم في الأرجنتين بدلا من ماليزيا التي ارتفعت أصوات بداخلها ضد استقبال إسرائيليين وهو ما يخالف لوائح الفيفا.

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