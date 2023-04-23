خرج اللاعبون التونسيون الثلاثة الذين رفضوا اللعب مع مشاركين إسرائيليين من البطولة

ذكرت وسائل إعلام اليوم الأحد أن لاعبي الشطرنج التونسيين قاطعوا منافسيهم الإسرائيليين 12 مرة في بطولة العالم للشطرنج المدرسية في اليونان.

أقيمت البطولة في جزيرة رودوس في الفترة من 13 إلى 23 أبريل. ومن بين اللاعبين الإسرائيليين الذين تمت مقاطعتهم، نعوم ساسون البالغ من العمر تسع سنوات.

وقال: ""جئت إلى البطولة مع والدي ومدربي وأردت حقًا اللعب في جميع مباريات البطولة وتمثيل إسرائيل بكل فخر"، في العام الماضي ، فاز اللاعب الشاب ببطولة أوروبا للشطرنج.

وأضاف اللاعب الشاب ""التقيت هنا بمشاركين من جميع أنحاء العالم، ودائمًا ما أفضل اللعب بدلاً من الجلوس على الهامش. أنا لا أكره الصبي الذي قاطعني، لا سمح الله، وأتمنى أن نلعب معًا في المستقبل".