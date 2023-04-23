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  • لاعبو شطرنج تونسيون يقاطعون الفريق الإسرائيلي في بطولة الاتحاد الدولي للشطرنج باليونان

لاعبو شطرنج تونسيون يقاطعون الفريق الإسرائيلي في بطولة الاتحاد الدولي للشطرنج باليونان

i24news

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لاعب شطرنج اسرائيلي
Yonatan Sindel/Flash90لاعب شطرنج اسرائيلي

خرج اللاعبون التونسيون الثلاثة الذين رفضوا اللعب مع مشاركين إسرائيليين من البطولة

ذكرت وسائل إعلام اليوم الأحد أن لاعبي الشطرنج التونسيين قاطعوا منافسيهم الإسرائيليين 12 مرة في بطولة العالم للشطرنج المدرسية في اليونان.

أقيمت البطولة في جزيرة رودوس في الفترة من 13 إلى 23 أبريل. ومن بين اللاعبين الإسرائيليين الذين تمت مقاطعتهم، نعوم ساسون البالغ من العمر تسع سنوات.

وقال: ""جئت إلى البطولة مع والدي ومدربي وأردت حقًا اللعب في جميع مباريات البطولة وتمثيل إسرائيل بكل فخر"، في العام الماضي ، فاز اللاعب الشاب ببطولة أوروبا للشطرنج.

وأضاف اللاعب الشاب ""التقيت هنا بمشاركين من جميع أنحاء العالم، ودائمًا ما أفضل اللعب بدلاً من الجلوس على الهامش. أنا لا أكره الصبي الذي قاطعني، لا سمح الله، وأتمنى أن نلعب معًا في المستقبل".

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