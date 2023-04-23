"ميسي الجديد" ينتظر دخول تاريخ الليغا مع برشلونة

يامال الذي ولد لأب مغربي وأم من غينيا، في منطقة ماتارو شمال مدينة برشلونة، والتحق بأكاديمية "لا ماسيا" لكرة القدم

ضمت قائمة نادي برشلونة للمواجهة المرتقبة في الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد، الأحد، اسم اللاعب الشاب لامين يامال البالغ من العمر 15 عاما فقط، والذي أصبح مرشحا لدخول التاريخ في الليغا، بأن يكون أصغر لاعب في تاريخ المسابقة، في حال قرر مدربه تشافي هيرنانديز منحه بعض دقائق اللعب في المباراة.

وكان يامال الذي ولد في 13 يوليو/ تموز من عام 2007، لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، في منطقة ماتارو شمال مدينة برشلونة، والتحق بأكاديمية "لا ماسيا" لكرة القدم، وهو في الخامسة من عمره، هو أصغر لاعب بتاريخ برشلونة يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب بسن الـ15سنة و56 يوما.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، السبت، أن يامال يشبه كثيرا في أسلوب لعبه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بل ويتفوق عليه في سرعة مروره مقارنة بفترته في الفئات السنية للبلوغرانا، إذ تمكن من اللعب مع فريق الناشئين في سن أصغر من ميسي نفسه.

ويعتبر الكثيرون، أن لامين الذي صقل موهبته مدربه أوسكار لوبيز، يملك إمكانيات كبيرة جديدة سيقدمها للعالم من نفس قيمة ميسي وأندرياس إينيستا ومدربه الحالي تشافي هيرنانديز.

ويتميز لامين في قدرته الكبيرة على المراوغة، إضافة إلى حسه التهديفي العالي أمام المرمى، علاوة على قدرته على اللعب في أكثر من مركز، سواء في مركز الجناح الأيمن أو كقلب هجوم، أو خلف المهاجمين.