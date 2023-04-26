وخسر النادي الأوروبي ميزته على أرضه في أفضل سلسلة من أصل خمسة، وسيتعين عليه الفوز بمباراة واحدة على الأقل في إسرائيل للتأهل إلى النهائي الرابع

تكبد فريق موناكو لكرة السلة هزيمة ثقيلة على أرضه أمس الثلاثاء أمام فريق مكابي تل أبيب (79-67) في المباراة الافتتاحية لربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ" لكرة السلة.

وخسر النادي الأوروبي ميزته بالفوز على أرضه في أفضل سلسلة من أصل خمسة، وسيتعين عليه الفوز بمباراة واحدة على الأقل في إسرائيل للتأهل إلى النهائي الرابع، وهو ما لم يصل إليه أحد أندية الدوري الفرنسي منذ عام 1997. ومن المقرر إجراء المباراة الثانية. الخميس القادم، مرة أخرى في موناكو.

مكابي قاد المباراة بأكملها بعد الدقائق 9 الأولى. وكان شوطًا ثانيًا قويًا بشكل خاص، حيث أثبت الفريق الإسرائيلي تفوقه. مما سمح دفاع مكابي القوي وقيادة واد بالدوين للأصفر بتأمين الفوز.

وقال بالدوين، الذي جلب لفريقه 20 نقطة وست تمريرات حاسمة وست متابعات، لوسائل الإعلام بعد المباراة: "من الجيد خوض المباراة الأولى ، لكن هذا فريق جد مصقول"، وأضاف "لدينا مقابلة آخر يوم الخميس وعلينا الاعتناء بها". مؤكدا "علينا الاستعداد لها ومواصلة القتال".

بدوره، قال مدرب مكابي تل أبيب، عوديد قطاش، إنه "فخور جدًا" بلاعبيه ، قائلاً إنهم "قاموا بعمل جيد جدًا، ولا سيما من الناحية الدفاعية".

وأضاف المدرب، "الطريقة التي تعاملنا بها مع هذه المباراة ، يمكنني أن أقول إننا سيطرنا على الكرات المرتدة الدفاعية ، وهو الهدف الرئيسي بالنسبة لنا: إيقاف لعبتهم الجارية. على الرغم من أننا عانينا في بعض الأحيان ضد دفاعهم، فقد فزنا بالمباراة من خلال الدفاع، لذلك أنا سعيد جدًا "