نادي أرسنال يؤسس مجموعة من المشجعين اليهود للمساعدة في مكافحة معاداة السامية

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي الممتاز عن إطلاق مجموعة جديدة من المشجعين تسمى "جويش جونرز/المتصفحون اليهود"، كجزء من خطة النادي للتصدي للحوادث الأخيرة المرتبطة بمعاداة السامية.

أعلن النادي الكائن في لندن، والذي يحتل المركز الأول حاليًا ويحاول الفوز بلقب الدوري الأول منذ ما يقرب من عقدين، أنه منع 31 مشجعًا من حضور المباريات لمدة ثلاث سنوات لكل منهم بسبب "السلوك التعسفي والتمييزي منذ بداية موسم 2021/22".