نادي أرسنال يؤسس مجموعة من المشجعين اليهود للمساعدة في مكافحة معاداة السامية

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي عن إطلاق مجموعة جديدة من المشجعين تسمى "جويش جونرز"، كجزء من خطة النادي للتصدي للحوادث الأخيرة المرتبطة بمعاداة السامية

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي الممتاز عن إطلاق مجموعة جديدة من المشجعين تسمى "جويش جونرز/المتصفحون اليهود"، كجزء من خطة النادي للتصدي للحوادث الأخيرة المرتبطة بمعاداة السامية.

أعلن النادي الكائن في لندن، والذي يحتل المركز الأول حاليًا ويحاول الفوز بلقب الدوري الأول منذ ما يقرب من عقدين، أنه منع 31 مشجعًا من حضور المباريات لمدة ثلاث سنوات لكل منهم بسبب "السلوك التعسفي والتمييزي منذ بداية موسم 2021/22".

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من بين 31 حادثة، 5 منها تشمل تصرفات معادية للسامية، ثلاثة منها حدثت على أرض النادي، في ملعب الإمارات، واثنتان عبر الإنترنت.

يأتي قرار إطلاق " جونرز جويش" بعد أن بدأ أرسنال تحقيقا في الأحداث اللا سامية في كانون الثاني/ يناير، ووقعت أحداث كانون الثاني خلال مباراة ضد غريمه اللندني توتنهام هوتسبير، المعروف بقاعدته الجماهيرية اليهودية الكبيرة.

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وقال مارك برينديل المتحدث باسم أرسنال في بيان "نحن سعداء للغاية للترحيب بمشجعي النادي "المتصفحون اليهود" في عائلة أرسنال". "لقد عملنا معًا بالفعل في عدد من المبادرات ونتطلع إلى البناء على هذا في المستقبل." وأضاف بريندل إن مجموعة المشجعين ستشمل مشاركة كل من مجموعة الأمن اليهودية Community Security Trust وقيصر مكافحة معاداة السامية في بريطانيا اللورد جون مان.

كما أكد على أن المجموعة ستهدف إلى خلق بيئة أكثر شمولية للجماهير اليهودية ومنع الحوادث المعادية للسامية في المستقبل حول النادي. وستساعد مجموعة المشجعين أيضًا في تسهيل نقل التذاكر للسماح للمشجعين الملتزمين (بالسبت) بإعطاء مقاعدهم لأصدقائهم عندما تصادف مواعيد المباريات يوم السبت.