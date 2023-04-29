قال الاتحاد، في بيان له، "حصل الاتحاد القطري لكرة السلة على حقوق استضافة كأس العالم لكرة السلة 2027، على أن تُلعب جميع مباريات البطولة المرموقة في مدينة الدوحة"

أكد الاتحاد الدولي لـكرة السلة "فيبا"، أمس الجمعة، أن قطر تم منحها حقوق استضافة بطولة كأس العالم لنسخة عام 2027، لتستضيف الدوحة حدثاً رياضياً كبيراً جديداً، خصوصاً بعد تجربة مونديال كرة القدم 2022.

وقال الاتحاد، في بيان له، "حصل الاتحاد القطري لكرة السلة على حقوق استضافة كأس العالم لكرة السلة 2027، على أن تُلعب جميع مباريات البطولة المرموقة في مدينة الدوحة"، وأضاف البيان: "عند اتخاذ قراره، أعجب المجلس المركزي لفيبا بالملف، وخاصة العناصر المتعلقة بالطبيعة الجغرافية المدمجة، والمرونة الفريدة مع جدولة البطولة في الملاعب من أجل تقديم الأفضل للجماهير، فضلاً عن التركيز على الاستدامة".

ونوه الاتحاد بالعاصمة القطرية وقدرتها على استضافة الحدث الرياضي الكبير، وقال في البيان: "تملك العاصمة القطرية الدوحة، وهي واحدة من أفضل الوجهات ربطاً في العالم، رحلات مباشرة من معظم الدول المشاركة المحتملة، في حين أنّ المترو وشبكة النقل العام التي جرى تطويرها أخيراً تربط جميع الملاعب، ما يوفر خدمة من الدرجة الأولى لجميع الزوار.

وأضاف البيان، "نظراً لأنّ جميع المنتخبات ستلعب في نفس المدينة، يمكن للجماهير التخطيط لكل شيء مسبقاً، والاستمتاع بتجربة فريدة بما أنّ جميع الملاعب تقع على بعد 30 دقيقة بعضها عن بعض".

وسيكون مونديال كرة السلة الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ستستضيف قطر المونديال الثالث توالياً في قارة آسيا بعد أن أقيمت نسخة 2019 في الصين، في حين تستضيف كل من الفيليبين واليابان وإندونيسيا نسخة 2023، الصيف المقبل.