فريق الوداد المغربي يبلغ المربع الذهبي لأبطال أفريقيا

يدين "وداد الأمة" بتأهله إلى هدافه السنغالي بولي سامبو صاحب هدف اللقاء الوحيد، وإلى الحارس يوسف مطيع بتصديه لركلتين ترجيحيتين

يستمر الوداد الرياضي المغربي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد اجتيازه عقبة سيمبا التنزاني 4-3 بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي 1-صفر للفريق البيضاوي، أمس الجمعة، على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء، في إياب الدور ربع النهائي.

وكان سيمبا قد فاز ذهاباً بالنتيجة عينها في دار السلام.

ويدين "وداد الأمة" بتأهله إلى هدافه السنغالي بولي سامبو صاحب هدف اللقاء الوحيد، وإلى الحارس يوسف مطيع بتصديه لركلتين ترجيحيتين، منحت التأهل لحامل اللقب.

وبلغ الوداد نصف النهائي للموسم الخامس على التوالي، حيث ضرب موعداً في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي والشباب الرياضي بلوزداد الجزائري، وكان صنداونز قد فاز ذهابا 4-1 في الجزائر.