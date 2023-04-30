المغرب : دعوات للتحقيق في سوء التنظيم بعد وفاة مشجعة لنادي الرجاء البيضاوي

كريم الكلايبي "حالياً لا نحمل المسؤولية لأحد، لكننا ندعو إلى فتح تحقيق لنعرف من المسؤول عن هذه الكارثة"

دعا مسؤول محلي في الدار البيضاء بالمغرب، اليوم الأحد إلى التحقيق في أسباب "الكارثة" التي خلفت وفاة مشجعة لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم في محيط ملعب "محمد الخامس"، بعد تزاحم للجماهير سبق مباراة النادي مع الأهلي المصري أمس السبت.

وقال عضو لجنة تتبع الملعب المشرفة على مراقبة الشركة التي تسيره، كريم الكلايبي "حالياً لا نحمل المسؤولية لأحد، لكننا ندعو إلى فتح تحقيق لنعرف من المسؤول عن هذه الكارثة، ولماذا كان عدد الجماهير يفوق عدد التذاكر التي تم إصدارها؟".

وأوضح أن عدد التذاكر التي طرحت للبيع لإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا "لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للملعب، لكنه امتلأ عن آخره من دون أن تتمكن العديد من الجماهير من الدخول، فهل وقع تزوير تذاكر مثلا؟".

تسببت هذه الاضطرابات في وفاة مشجعة تبلغ من العمر 29 عاماً، ورجح مصدر رسمي، أن تكون الوفاة حدثت بسبب "عارض صحي ألم بالضحية". في حين أعلن فتح بحث قضائي "للكشف عن ظروف وملابسات الحادث".

وخلفت هذه المأساة حزناً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا تساؤلات حول أسباب سوء التنظيم ودعوات للتحقيق فيها.

ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام (غير حكومية) محمد الغلوسي على فيسبوك إلى "فتح تحقيق موسع ليس فقط حول ظروف وملابسات وفاة تلك الشابة، بل في الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي ساهمت في حدوث فوضى بمحيط الملعب والتقصير المفترض في التنظيم".