نادي باريس سان جيرمان يقرر معاقبة ميسي على خلفية سفره إلى السعودية

وقالت صحيفة “ليكيب” إن "الإيقاف يسري بشكل فوري وأن ميسي، الفائز مع بلاده بلقب كأس العالم، لن يسمح له بالتدرب مع الفريق"

أفاد تقرير صحفي، أمس الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرر إيقاف نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي أسبوعين، مع وقف مستحقاته خلال الفترة نفسها، على خلفية سفره إلى السعودية.

وقالت صحيفة “ليكيب” إن "الإيقاف يسري بشكل فوري وأن ميسي، الفائز مع بلاده بلقب كأس العالم، لن يسمح له بالتدرب مع الفريق، وسيغيب عن المباراتين التاليتين بالدوري الفرنسي".

وأضافت الصحيفة أن "العقوبة جرى تطبيقها من قبل باريس سان جيرمان بسبب ذهاب ميسي إلى السعودية ليومين دون إذن؛ وذلك بعد المباراة أمام لوريان، حيث تغيب عن تدريب الفريق الاثنين الماضي".

لكن جاء قرار الإدارة الباريسية، ليدفع ميسي نحو حزم حقائبه ومغادرة قلعة سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة، أن الرغبة باتت مشتركة بين باريس وميسي، حيث صرف النادي الفرنسي النظر عن الاحتفاظ بليو لموسم ثالث.