قد يكون الدوري السعودي وجهته المقبلة حيث يجهز نادي الهلال أضخم عرض في تاريخ كرة القدم لضم الأرجنتيني.

بحسب ما نقلت وسائل إعلام فرنسية وعلى رأسها صحيفة "ليكيب"، فإن باريس سان جيرمان لن يجدد عقد ليونيل ميسي في الصيف المقبل، مما يتركه حرا في التحدث إلى الأندية الأخرى حول صفقة محتملة للتعاقد معه، ويبدو أن ليونيل ميسي سيغادر باريس سان جيرمان مع نهاية عقده في يونيوحزيران الوشيك، وقد يكون الدوري السعودي وجهته المقبلة حيث يجهز نادي الهلال أضخم عرض في تاريخ كرة القدم لضم الأرجنتيني.

وجاءت هذه الأنباء في خضم أزمة ميسي مع باريس سان جيرمان، بعدما قرر الأخير توقيف النجم الأرجنتيني لأسبوعين بسبب سفره إلى السعودية دون الحصول على إذن من النادي الفرنسي.

ولدى ميسي عدة خيارات، بينها العودة إلى الفريق الذي نشأ فيه وترعرع فيه، كما أن إنتر ميامي الأمريكي بقيادة مالكه، النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام للحصول على خدمات ميسي.

ومع ذلك، فإن محنة نادي برشلونة المالية، والتي أدت في العام 2021 إلى رحيل ميسي وانتقاله إلى باريس سان جيرمان يمكن أن تمنع أيضا عودته.

ولكن صحيفة "ليكيب" تعتبر خيار انضمام ميسي إلى الهلال السعودي ومجاورة غريمه كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي، هو الأكثر جدية.ويشير تقرير الصحيفة الفرنسية، إلى أن السعودية تعد لميسي "أكبر عرض يتم اقتراحه على الإطلاق على لاعب كرة قدم" في صفقة قد تستمر "لعدة سنوات".

ومن المتوقع أن يتفوق العرض المقترح على ميسي، على الصفقة التي وقعها رونالدو في بداية العام للانضمام إلى نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين. وبحسب ما ورد تبلغ قيمة عقد رونالدو 200 مليون يورو سنويا، والتي تضمنت راتبا مضمونا بالإضافة إلى صفقات تجارية ورعاية.