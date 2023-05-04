بعد معاقبته قاريًا: برشلونة يدرس اللعب في قارة أخرى

بعيدا عن أوروبا: برشلونة يدرس خطوات مجنونة لو تم حظره قاريا

لا تزال قضية نيجريرا النائب السابق للجنة الفنية للحكام بالدوري الإسباني، تثير الجدل وسط تهديدات بتعرض برشلونة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي. ويواجه برشلونة، اتهامات من المدعي العام الإسباني، بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى نيجريرا، مقابل الحصول على خدمات استشارية.

AP Photo/Joan Monfort تشافي هيرنانديز ، المدرب الجديد لنادي برشلونة ، يقف بجانب رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا خلال عرضه الرسمي في ملعب كامب نو في برشلونة ، إسبانيا ، يوم الاثنين 8 نوفمبر 2021.

وتظهر وثائق قضائية أن برشلونة دفع 7.3 ملايين يورو (7.7 ملايين دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركة خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة التحكيم في اتحاد كرة القدم الإسباني.

يشار إلى أن أي دليل على التلاعب بمباريات خلال الـ16 عاما الماضية يمكن أن يدفع اليويفا إلى استبعاد برشلونة من مسابقاته لمدة عام واحد، وفتح دعوى تأديبية.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن البلوجرانا يدرس إمكانية خوض بطولة بعيدًا عن أوروبا، تحسبًا لتأكيد توقيع عقوبة الاستبعاد من بطولات أوروبا.

وتوجد عدة خيارات أمام البارسا مثل لعب وديات، ومحاولة خوض بطولات كفريق ضيف، وهو ما قد يجلب للفريق، عائدات جيدة، وفي هذه الحالة ستكون المسابقات الآسيوية هي الأولوية للبلوجرانا.

لكن هناك سيناريوهات أخرى منها اللعب في أي دوري أوروبي، حال تم حرمان برشلونة من اللعب في إسبانيا.