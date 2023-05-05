نيوكاسل الإنجليزي مهتم بخدمات ساديو مانيه

وكان تشيلسي الإنجليزي قد دخل في مفاوضات بقوة مع بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع ساديو ماني خلال الانتقالات الصيفية

يستمر الحديث حول مستقبل السنغالي ساديو ماني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، في ظل رغبة فريقه في رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان تشيلسي الإنجليزي قد دخل في مفاوضات بقوة مع بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع ساديو ماني خلال الانتقالات الصيفية.

وكانت إدارة بايرن ميونخ، قد أصدرت قرارا رسميا، بإيقاف السنغالي ساديو ماني عن المشاركة مع الفريق البافاري بشكل مؤقت، في لقاء هوفنهايم في الجولة 28 من الدوري الألماني.

وجاء قرار إيقاف ماني على خلفية، الخلاف الذي نشب بينه وبين زميله ليروي ساني في لقاء مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأتي رغبة تشيلسي وباريس في التعاقد مع ماني، في الوقت، الذي ترى فيه إدارة بايرن ميونخ بقيادة أوليفر كان، بأن التعاقد مع ساديو ماني منذ البداية كانت بمثابة خطأ كبير، ويجب تصحيحه، في الصيف المقبل.