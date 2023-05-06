صلاح يحقق أفضل رقم تهديفي في تاريخ ليفربول الممتد لـ131 عامًا

وختم نادي ليفربول تدوينته بوصف محمد صلاح بـ"الملك المصري"

احتفى نادي ليفربول بنجمه الدولي المصري محمد صلاح بعد تسجيله هدف فوز "الريدز" على ضيفه فولهام 1-0، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

AP / Rui Vieira 2019 © محمد صلاح

وقال النادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "محمد صلاح سجل في 8 مباريات متتالية على (ملعبنا) أنفيلد.. ثالث لاعب في تاريخ فريقنا يحقق هذا الرقم". وختم نادي ليفربول تدوينته بوصف محمد صلاح بـ"الملك المصري".

وذكرت شبكة "أويتا"، المختصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، أن صلاح بهدفه في شباك برينتفورد، أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول الممتد لـ131 عاما، يسجل في تسع مباريات متتالية على أرضه (ملعب أنفيلد) في جميع المسابقات.

كما وصل صلاح إلى هدفه رقم 250 في مسيرته الاحترافية، بعد تسجيله هدف فوز الريدز على نظيره فريق فولهام، وذلك خلال 508 مباريات.

أما شبكة "سكواوكا"، فأكدت أن صلاح يحتل المركز الثالث هذا الموسم، كأكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز (تسجيل وصناعة)، برصيد 25 هدفا، وراء نجم توتنهام هاري كين (28)، وهداف مانشستر سيتي إرلينغ هالاند (41).