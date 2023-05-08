English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • رياضة
  • متسابقة إسرائيلية تحصل على المركز الأول في” رالي تحدي صحراء بالمغرب”

متسابقة إسرائيلية تحصل على المركز الأول في” رالي تحدي صحراء بالمغرب”

i24NEWS

دقيقة 1
المتسابقة الإسرائيلية ياعيل كادشاي المركز الأول في رالي تحدي صحراء المغرب
Israeli liaison office in Rabatالمتسابقة الإسرائيلية ياعيل كادشاي المركز الأول في رالي تحدي صحراء المغرب

والمرتبة 11 بشكل عام، بزمن بلغ 29 ساعة و 46 دقيقة و 44 ثانية، بمشاركة ألمع نجوم السباقات الدولية والذي يحتضنه المغرب، تحت الرعاية السامية للعاهل المغربي.

احتلت المتسابقة الإسرائيلية ياعيل كادشاي المركز الأول في رالي تحدي صحراء المغرب MoroccoDesertChallenge والمرتبة 11 بشكل عام، بزمن بلغ 29 ساعة و 46 دقيقة و 44 ثانية، بمشاركة ألمع نجوم السباقات الدولية والذي يحتضنه المغرب، تحت الرعاية السامية للعاهل المغربي.

https://twitter.com/i/web/status/1655227351112859651

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

 وكانت مدينة أكادير، المحطة الاولى ل ” الرالي” من أجل معاينة وصيانة الاليات التي سيجرى بها السباق المفتوح الذي يضم مجموعة من الأصناف منها بالخصوص السيارات، الشاحنات والدراجات، في تظاهرة رياظية يشارك فيها أبطال عالميين يمثلون جنسيات مختلفة.

وقد أنطلق السباق بصفة رسمية من شواطئ المحيط الأطلسي والبداية بالشاطئ الأبيض، على أن يختتم بمحطة ستحتضنها شواطئ البحر الأبيض المتوسط بالسعيدية، وسيمر السباق عبر الكثبان الرملية الذهبية لعرق الشكاكة بمنطقة محاميد الغزلان و عرق الشبي بمرزوكة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق