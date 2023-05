احتلت المتسابقة الإسرائيلية ياعيل كادشاي المركز الأول في رالي تحدي صحراء المغرب MoroccoDesertChallenge والمرتبة 11 بشكل عام، بزمن بلغ 29 ساعة و 46 دقيقة و 44 ثانية، بمشاركة ألمع نجوم السباقات الدولية والذي يحتضنه المغرب، تحت الرعاية السامية للعاهل المغربي.

