والمرتبة 11 بشكل عام، بزمن بلغ 29 ساعة و 46 دقيقة و 44 ثانية، بمشاركة ألمع نجوم السباقات الدولية والذي يحتضنه المغرب، تحت الرعاية السامية للعاهل المغربي.

احتلت المتسابقة الإسرائيلية ياعيل كادشاي المركز الأول في رالي تحدي صحراء المغرب MoroccoDesertChallenge والمرتبة 11 بشكل عام، بزمن بلغ 29 ساعة و 46 دقيقة و 44 ثانية، بمشاركة ألمع نجوم السباقات الدولية والذي يحتضنه المغرب، تحت الرعاية السامية للعاهل المغربي.

https://twitter.com/i/web/status/1655227351112859651 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكانت مدينة أكادير، المحطة الاولى ل ” الرالي” من أجل معاينة وصيانة الاليات التي سيجرى بها السباق المفتوح الذي يضم مجموعة من الأصناف منها بالخصوص السيارات، الشاحنات والدراجات، في تظاهرة رياظية يشارك فيها أبطال عالميين يمثلون جنسيات مختلفة.

وقد أنطلق السباق بصفة رسمية من شواطئ المحيط الأطلسي والبداية بالشاطئ الأبيض، على أن يختتم بمحطة ستحتضنها شواطئ البحر الأبيض المتوسط بالسعيدية، وسيمر السباق عبر الكثبان الرملية الذهبية لعرق الشكاكة بمنطقة محاميد الغزلان و عرق الشبي بمرزوكة.