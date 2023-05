تقرير: الهلال يواصل محاولاته لضم النجم ميسي الى صفوفه

يحاول الهلال السعودي ضم النجم ليونيل ميسي الذي ينهي مسيرته في سان جيرمان الفرنسي الى صفوفه. وبحسب شبكة "إل شيرنغيتو" الإسبانية المتخصصة بأخبار الرياضة، وافق ميسي على الانضمام الى الهلال ، وإنه في إطار المحاولات لإقناع البرغوث توجه النادي السعودي لعدد من رفاقه من فترة برشلونه حيث عرض النادي بالمقابل عليهم الانضمام الى صفوفه.

