تقرير: الهلال يواصل محاولاته لضم النجم ميسي الى صفوفه

النادي السعودي يحاول ضم رفاق ميسي من نادي برشلونة الاسباني حيث عرض عليهم الانضمام لصفوفه

يحاول الهلال السعودي ضم النجم ليونيل ميسي الذي ينهي مسيرته في سان جيرمان الفرنسي الى صفوفه. وبحسب شبكة "إل شيرنغيتو" الإسبانية المتخصصة بأخبار الرياضة، وافق ميسي على الانضمام الى الهلال ، وإنه في إطار المحاولات لإقناع البرغوث توجه النادي السعودي لعدد من رفاقه من فترة برشلونه حيث عرض النادي بالمقابل عليهم الانضمام الى صفوفه.

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الذين تلقوا الدعوة بالمقابل مع ميسي هم سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا راموس. وفي حال وصل ميسي الى الهلال سينافس في البطولة مع خصمه رونالدو الذي يلعب خلال نصف السنة الماضية مع النصر السعودي. الهلال وصيف بطل آسيا بعد خسارته هذا الأسبوع في نهائي أبطال آسيا أمام أراوا ريد دايموندز الياباني.

النجم الأرجنتيني ذي الـ35 عاما قاد خلال الخريف الأخير منتخب بلاده الأرجنتين الى فوز تاريخي في مونديال قطر، لكنه فشل خلال المحاولة بالفوز بدوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان والكثير من المشجعين الفرنسيين غاضبين على المجموعة الفرنسية ويرون أن توقيعه العملاق من برشلونة فشلا.