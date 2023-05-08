البطولة الإسبانية: اختيار الدولي المغربي يوسف النصيري أفضل لاعب خلال شهر أبريل

تفوق نجم إشبيلية على كل من النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد ورونالد أرواخو مدافع برشلونة

اختير الدولي المغربي، يوسف النصيري، لاعب نادي إشبيلية، كأفضل لاعب في البطولة الإسبانية لكرة القدم لشهر أبريل/نيسان المنصرم، وتفوق نجم إشبيلية على كل من مواطنه سليم أملاح لاعب وسط فريق بلد الوليد، والنجم الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد ورونالد أرواخو مدافع برشلونة، بجانب إينياكى ويليامز مهاجم أتلتيك بيلباو والكوري الجنوبي لى جانكج لاعب ريال مايوركا.

وكشف نادي إشبيلية أن المهاجم المغربي البالغ من العمر 25 عاما كان أبرز لاعب في البطولة، من خلال تسجيله لثلاثة أهداف ضد قادش، سيلتا وفياريال – خلال مرحلة من البطولة لم يخسر أثنائها فريقه بأربعة انتصارات وتعادل سلبي.

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وتعد هذه المرة الثانية التي يفوز فيها النصيري بجائزة أفضل لاعب في الشهر ضمن البطولة الإسبانية لكرة القدم، وهي جائزة حصل عليها بالفعل في يناير/كانونا الثاني من عام 2021. وهي أيضا المرة السابعة التي يحصل فيها لاعب من إشبيلية على الجائزة منذ إطلاق الجوائز في سبتمبر ايلول من عام 2013.

وكان أول من فعل ذلك إيفان راكيتيتش، في يناير/كانون الثاني 2014، بينما فاز بها فيتولو في مارس/آذار 2015 وستيفن نزونزي في يناير/كانون الثاني 2017. ثم توماس فاكليك في نونبر/تشيرين الثاني 2018 ويوسف النصيري في يناير/كانون الثاني 2021، وكان آخر لاعب بإشبيلية حصد الجائزة هو فرناندو ريغيس في أبريل/نيسان من عام 2021.