البطولة الإسبانية: اختيار الدولي المغربي يوسف النصيري أفضل لاعب خلال شهر أبريل

اختير الدولي المغربي، يوسف النصيري، لاعب نادي إشبيلية، كأفضل لاعب في البطولة الإسبانية لكرة القدم لشهر أبريل/نيسان المنصرم، وتفوق نجم إشبيلية على كل من مواطنه سليم أملاح لاعب وسط فريق بلد الوليد، والنجم الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد ورونالد أرواخو مدافع برشلونة، بجانب إينياكى ويليامز مهاجم أتلتيك بيلباو والكوري الجنوبي لى جانكج لاعب ريال مايوركا.

وكشف نادي إشبيلية أن المهاجم المغربي البالغ من العمر 25 عاما كان أبرز لاعب في البطولة، من خلال تسجيله لثلاثة أهداف ضد قادش، سيلتا وفياريال – خلال مرحلة من البطولة لم يخسر أثنائها فريقه بأربعة انتصارات وتعادل سلبي.