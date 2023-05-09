ميسي وافق على الانضمام إلى نادي الهلال السعودي،ومن المرتقب أن ينضم كل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا لمدة موسمين إذا وافق برشلونة على إنهاء عقديهما"

كشف البرنامج الإسباني الشهير "شيرينغيتو" أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيوافق على الانضمام إلى نادي الهلال السعودي، مشيرا إلى أنه "من المرتقب أن ينضم إليه أيضا كل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا لمدة موسمين إذا وافق برشلونة على إنهاء عقديهما".

وقال مصدر مقرب من ميسي إن اللاعب تلقى عرضا رسميا من الهلال السعودي، في ظل عدم تمديده لعقده مع نادي العاصمة الفرنسية، وفقا لـ”رويترز” وتخلى ميسي عن العودة المحتملة إلى نادي برشلونة، وقبل عرضا للانضمام إلى الهلال، هذا الصيف بعد أن طلب في البداية 600 مليون يورو بما يعادل 662 مليون دولار سنويا

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وينتهي عقد ميسي، (35 عامًا)، مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الـ30 من يونيو/حزيران الوشيك، وسط محاولات من الهلال لضمه إلى صفوفه، مقابل 400 مليون دولار في الموسم الرياضي الواحد.

وكان نادي باريس سان جرمان الفرنسي قد قرر معاقبة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب رحلته إلى السعودية التي لم يحصل قبلها على إذن النادي، ما أجبر ميسي على الاعتذار من خلال مقطع فيديو اعتبره الكثيرون "مهينا" له ولمسيرته.

وفي ذات السياق، كانت أنباء قد أكدت مواصلة فريق برشلونة رغبته في ضم المغربي سفيان أمرابط، خصوصا في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل اللاعب سيرجيو بوسكيتس، البالغ من العمر 34 سنة، والذي يبدو أنه سيرافق ميسي نحو السعودية.