كشف البرنامج الإسباني الشهير "شيرينغيتو" أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيوافق على الانضمام إلى نادي الهلال السعودي، مشيرا إلى أنه "من المرتقب أن ينضم إليه أيضا كل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا لمدة موسمين إذا وافق برشلونة على إنهاء عقديهما".

وقال مصدر مقرب من ميسي إن اللاعب تلقى عرضا رسميا من الهلال السعودي، في ظل عدم تمديده لعقده مع نادي العاصمة الفرنسية، وفقا لـ”رويترز” وتخلى ميسي عن العودة المحتملة إلى نادي برشلونة، وقبل عرضا للانضمام إلى الهلال، هذا الصيف بعد أن طلب في البداية 600 مليون يورو بما يعادل 662 مليون دولار سنويا