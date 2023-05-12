بطولة العالم للجودو في الدوحة: اللعبة الإسرائيلية إنبار لانير تفوز بالميدالية الذهبية

أول امرأة إسرائيلية تصعد إلى صدارة منصة التتويج بعد فوزها على الفرنسية أودري تشوميو، المصنفة الرابعة في العالم، منذ ياردن جيربي في عام 2014

فازت لاعبة الجودو الإسرائيلي إنبار لانير بالميدالية الذهبية في بطولة الدوحة العالمية للجودو في وزن -78 كلغ. وهي أول امرأة إسرائيلية تصعد إلى صدارة منصة التتويج بعد فوزها على الفرنسية أودري تشوميو، المصنفة الرابعة في العالم، منذ ياردن جيربي في عام 2014

من جهته ، خسر الإسرائيلي بيتر بالتشك، اليوم الجمعة، في ربع النهائي لكنه فاز بالميدالية البرونزية بعد انسحاب منافسه بسبب الإصابة، قدم بيتر بالتشيك، الذي ينافس في فئة الوزن حتى 100 كجم، سلسلة من العروض الرائعة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الفوز ببطولة أوروبا قبل ثلاث سنوات. توج الروسي أرمان أداميان، الذي ينافس تحت لافتة محايدة، بطلاً للعالم في الجودو بعد فوزه في النهائي على التشيكي لوكاس كرباليك في فئة أقل من 100 كجم.