مانشستر يونايتد يستعيد توازنه ويقترب من دوري الأبطال

وسجل ثنائية مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال في الدقيقة (32) وأليخاندرو جارناتشو في الدقيقة (90).

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هزيمتين متتاليتين، وتغلب على وولفرهامبتون (2-0) اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، في المرحلة ال36 من المسابقة.

وسجل ثنائية مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال في الدقيقة (32) وأليخاندرو جارناتشو في الدقيقة (90).

الفوز هو الأول لليونايتد بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة ليعود إلى تشديد الخناق على نيوكاسل في سباقهما على المركز الثالث.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف نيوكاسل. بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 40 نقطة في المركز ال13 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح اليونايتد، بتسديدة من إريكسن من خارج المنطقة، ذهبت أعلى العارضة. ورد وولفرهامبتون من متابعة داوسون لعرضية من ركلة ركنية، مسددا كرة مباشرة ذهبت بعيدا عن المرمى.

واستغل أنتوني هفوة دفاعية من وولفرهامبتون، ليسدد كرة أرضية من على حدود المنطقة، مرت بقليل إلى جوار القائم. وتحصل مانشستر يونايتد على مخالفة من على حدود المنطقة، نفذها برونو فيرنانديز بتسديدة مباشرة أمسك بها بينتلي.

وتلقي أنتوني الخالي من الرقابة عرضية داخل منطقة ال6 ياردة من شاو، ليسدد رأسية ذهبت بغرابة أعلى العارضة. وأرسل فيرنانديز بينية مميزة لأنتوني الذي انفرد بحارس وولفرهامبتون، وفضل التمرير إلى مارسيال الذي سدد في الشباك.

وحاول كونها إبعاد عرضية من ركلة ركنية، إلا أنه سدد رأسية بالخطأ تجاه مرماه تألق بينتلي في التصدي لها