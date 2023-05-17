نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يسحق ريال مدريد

تأهل مانشيتسر سيتي لنهائي دوري ابطال أوروبا بعد سحقه لريال مدريد برباعية نظيفة في مباراة الإياب برسم نصف نهائي الدوري على ملعب "الاتحاد"، مساء اليوم الأربعاء.

وافتتح سيلفا التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 23، بعدما تلقى تمريرة سحرية من البلجيكي كيفين دي بروين وضعته وجها لوجه أمام الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ليطلق تسديدة قوية في الشباك.وعزز سيلفا تقدم فريقه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 37 من ضربة رأسية رائعة، إثر كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، في ما سجل إيدير ميليتاو الهدف الثالث في الدقيقة 76 ضد مرماه، وأضاف جوليان ألفاريز الهدف الرابع في الدقيقة 91 ليقضي على أمال ريال مدريد الذي انتصر في مباراة الذهاب بهدف لصفر.

ودخل مانشستر سيتي المباراة آملا في تسجيل عدة أهداف مبكرة، من أجل ضمان التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي.وشهد الشوط الأول تألقا لافتا من جانب برناردو سيلفا الذي شغل مركز الجناح الأيمن، متفوقا على الفرنسي إدواردو كامافينغا، الظهير الأيسر لريال مدريد.