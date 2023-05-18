رفايل نادال يعلن انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لعدم جاهزيته بدنيا

نادال يؤكد غيابه عن رولان غاروس ويلمح لموعد اعتزاله

أعلن الإسباني المخضرم رافايل نادال، المتوج 14 مرة بلقب بطولة رولان غاروس في كرة المضرب، انسحابه من نسخة 2023 لعدم تعافيه من إصابة في وركه الأيسر، منذ يناير، ليغيب للمرة الأولى عن البطولة الكبرى منذ تتويجه، في عام 2005.

MICHAEL ERREY / AFP

وقال اللاعب، البالغ 36 عاما، في مؤتمر صحفي، الخميس: "لم تتطوّر الإصابة التي تعرضت لها في أستراليا كما كنا نتمنى، لذا لن أكون قادرا على اللعب في رولان غاروس"، مضيفا أن "العام المقبل سيكون على الأرجح الأخير لي".

وكافح نادال، المتوج بـ 22 لقبا كبيرا في مسيرته، للتعافي من إصابة في وركه تعرض لها، في 18 يناير، في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، ليغيب عن الملاعب منذ ذلك الحين (خسر أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد بثلاث مجموعات).

وتنطلق بطولة رولان غاروس، التي أحرز نادال لقبها 14 مرة، وهو رقم قياسي، في باريس، الأسبوع المقبل.وحامت الشكوك حول مستقبل نادال في ملاعب الكرة الصفراء بسبب الإصابات المتكررة التي أثرت سلبا على لياقته البدنية على مدار العامين الماضيين. شارك في أربع مباريات فقط، في عام 2023، وفاز مرة واحدة فحسب.