"من حق البوليساريو في أن تكون عضوا في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأنه يمكنها المشاركة في "المسابقات القارية أو الدولية مثل باقي الدول الأعضاء".

أعلن "سفير" البوليساريو لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر،من الجزائر العاصمة، "الولادة الرسمية للمنتخب الصحراوي لكرة القدم"،وقال"نعلن اليوم من أرض المليون ونصف الشهداء ولادة المنتخب الصحراوي لكرة القدم" ، مضيفا أن ذلك "سيفتح مرحلة جديدة للرياضة الصحراوية بشكل عام".

جاء هذا الإعلان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس جبهة البوليساريو واندلاع الكفاح المسلح، وأكد طالب عمر أن "هذه المرحلة الجديدة ستمثل مسار الرياضة الصحراوية بشكل عام وكرة القدم الصحراوية بشكل خاص"وطالب بـ "حق البوليساريو في أن تكون عضوا في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)" وأنه يمكنها المشاركة في "المسابقات القارية أو الدولية مثل باقي الدول الأعضاء".

وكان "الفريق الصحراوي لكرة القدم" قد وصل، الأربعاء المنصرم، إلى العاصمة الجزائر، استعدادا لخوض مباراة ودية أمام مولودية الجزائر، غدا السبت على ملعب نيلسون مانديلا.