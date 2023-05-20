كأس امم افريقيا لأقل من 17 عاما بالجزائر: السنغال تحرز الكأس والمغرب وصيفا

وضغط المنتخب السنغالي بكل قوة خلال الربع ساعة الأولى من المباراة، مقابل انكماش دفاعي لأشبال الأطلس، الذين تراجعوا للخلف.

اكتفى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة باحتلال المركز الثاني في كأس إفريقيا للأمم للناشئين، بعد هزيمته في مباراة النهائي أمام منتخب السنغال بحصة (2 – 1)، في مباراة احتضنها ملعب نيلسون مانديلا بدولة الجزائر.

وضغط المنتخب السنغالي بكل قوة خلال الربع ساعة الأولى من المباراة، مقابل انكماش دفاعي لأشبال الأطلس، الذين تراجعوا للخلف.

وتمكن العميد عبد الحميد آيت بودلال من تسجيل هدف السبق في حدود الدقيقة 15 من كرة رأسية، بعد تلقيه كرة عرضية من ضربة ركنية.

وتميزت المباراة بصراع تكتيكي سيما على مستوى خط الوسط، في ظل إغلاق المباراة من الطرفان، تخوفا من تلقي الهدف.

وشهدت المباراة حضور المدرب المغربي وليد الركراكي ومساعده رشيد بنمحمود، اللذان اختارا السفر للجزائر من أجل دعم وتحفيز كتيبة سعيد شيبا.

وفي الدقيقة 78 أعلن حكم المباراة عن ضربة جزاء بعد عودته لتقنية “الفار”، بداعي أن الكرة لامست يد المدافع عبد الحميد آيت بودلال، ترجمها فالو ديوف إلى هدف.

وبعد ذلك بدقائق عاد المنتخب السنغالي لإضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب مامادو ساداني عن طريق كرة رأسية، بعد تلقيه كرة عرضية من ضربة ركنية، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب السنغالي وتتويجه بكأس إفريقيا للأمم.