فيرمينو يودع جماهير ليفربول بالدموع.. وتكريم خاص للرباعي الراحل

تعادل فريق ليفربول مع ضيفه أستون فيلا، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز جاكوب رامزي هدف أستون فيلا في الدقيقة 28 من زمن المباراة. وأحرز كودى جاكبو هدفا لصالح ليفربول في الدقيقة 55 لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل. وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 90، من صناعة النجم المصري محمد صلاح.

وبعد 8 سنوات، ودع روبيرتو فيرمينو ملعب "أنفيلد" بالطريقة المثالية، بعد أن أنقذ ليفربول من الخسارة أمام أستون فيلا وأبقى على حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ودع البرازيلي روبرتو فيرمينو، جماهير ليفربول بالدموع في مباراته الأخيرة داخل قلعة الأنفيلد، بعد إعلان رحيله رسميًا.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، في وقت سابق، عن قائمة الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بشكل مجاني.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: يمكننا أن نؤكد أن روبيرتو فيرمينو، نابي كيتا، جيمس ميلنر، وأليكس أوكسليد تشامبرلين سيغادرون النادي عند انتهاء عقودهم هذا الصيف”.

وقامت جماهير ليفربول بتوديع فيرمينو على أهازيج “سي سينيور” بعد التعادل مع أستون فيلا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ليدخل البرازيلي في نوبة بكاء.