للمرة الثالثة على التوالي: مانشستر سيتي بطلًا للدوري الانجليزي الممتاز

مانشستر سيتي يتوج بطلا للدوري الإنجليزي بعد خسارة ملاحقه أرسنال

ضمن مانشستر سيتي إحراز لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، بعد خسارة منافسه أرسنال 1-صفر أمام نوتنجهام فورست.

وتجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة من 37 مباراة ويملك مباراة واحدة فقط، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن سيتي المتصدر الذي خاض 35 مباراة ويتبقى له ثلاث مباريات. وتوج سيتي باللقب للمرة الثالثة على التوالي، كما أنها المرة الخامسة في ستة مواسم.

وستكون مواجهة مانشستر سيتي غداً الأحد أمام ضيفه تشلسي بطابع احتفالي بعد ضمان الفريق التتويج بلقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة توالياً.

وأمام سيتي فرصة لتحقيق ثلاثية تاريخية بعدما نجح الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا ليواجه إنتر ميلان الإيطالي، وكأس الاتحاد الإنجليزي أمام جاره مانشستر يونايتد.

وهذه المرة الخامسة التي يتوّج فيها المدرب بيب غوارديولا مدرب سيتي بالبريمييرليغ.