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للمرة الثالثة على التوالي: مانشستر سيتي بطلًا للدوري الانجليزي الممتاز

i24NEWS

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في 22 مايو 2022. فاز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في خمسة مواسم بعد أن وصل السباق النابض باللقب إلى نتيجة دراماتيكية حيث حقق الأبطال عودة مذهلة من تأخره بهدفين ليهزموا أستون فيلا 3-2 يوم الأحد. .
OLI SCARFF / AFPفي 22 مايو 2022. فاز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في خمسة مواسم بعد أن وصل السباق النابض باللقب إلى نتيجة دراماتيكية حيث حقق الأبطال عودة مذهلة من تأخره بهدفين ليهزموا أستون فيلا 3-2 يوم الأحد. .

مانشستر سيتي يتوج بطلا للدوري الإنجليزي بعد خسارة ملاحقه أرسنال

ضمن مانشستر سيتي إحراز لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، بعد خسارة منافسه أرسنال 1-صفر أمام نوتنجهام فورست.

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وتجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة من 37 مباراة ويملك مباراة واحدة فقط، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن سيتي المتصدر الذي خاض 35 مباراة ويتبقى له ثلاث مباريات. وتوج سيتي باللقب للمرة الثالثة على التوالي، كما أنها المرة الخامسة في ستة مواسم.

وستكون مواجهة مانشستر سيتي غداً الأحد أمام ضيفه تشلسي بطابع احتفالي بعد ضمان الفريق التتويج بلقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة توالياً.

وأمام سيتي فرصة لتحقيق ثلاثية تاريخية بعدما نجح الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا ليواجه إنتر ميلان الإيطالي، وكأس الاتحاد الإنجليزي أمام جاره مانشستر يونايتد.

وهذه المرة الخامسة التي يتوّج فيها المدرب بيب غوارديولا مدرب سيتي بالبريمييرليغ.

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