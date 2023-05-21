ريال مدريد يتوّج بلقب الـ"يوروليغ"

توّج ريال مدريد الإسباني بلقب الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليغ" عقب فوزه في النهائي على أولمبياكوس اليوناني 79-78.

توّج ريال مدريد الإسباني بلقب الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليغ" عقب فوزه في النهائي على أولمبياكوس اليوناني 79-78.

وحسم أولمبياكوس الربع الأول بنتيجة 24-17 ثم انتفض ريال مدريد في الثاني 28-21 وعاد الفريق اليوناني بقوة للربع الثالث 18-14 إلا أن المرينغي أحكم قبضته على المباراة في الرابع 20-15 حاسماً مواجهة النهائي لمصلحته.

وتميز في صفوف أولمبياكوس الثنائي ألكسندر فيزينكوف (29 نقطة و9 متابعات و4 تمريرات حاسمة) وأيزياه كنان (21 نقطة) فيما برز في صفوف ريال مدريد اللاعب سيرجيو رودريغيز (15 نقطة و4 متابعات و9 تمريرات حاسمة).

ويعود آخر لقب للريال الى موسم 2017-2018، اما اولمبياكوس فالى موسم 2012-13 .وكان ريال عوّض خيبة خسارته في نهائي الموسم الماضي على يد أناضولو إيفيس التركي الذي تُوج بلقب النسختين الاخيرتين.