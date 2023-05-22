ريال مدريد يلجأ إلى القضاء الإسباني للتحقيق في الإهانات العنصرية تجاه فينيسيوس

كتب الفريق في بيان "يعتقد ريال مدريد ان مثل هذه الهجمات تشكّل أيضاً جريمة كراهية، وبالتالي قُدّم التقرير المناسب إلى مكتب المدعي العام"

لجأ نادي ريال مدريد إلى النيابة العامة الإسبانية للتحقيق في "جريمة كراهية"، اثر إهانات عنصرية تعرّض لها مهاجمه البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور، خلال المواجهة التي خسرها على أرض فالنسيا أمس الأحد في المرحلة 35 من الليغا.

وكتب الفريق في بيان على موقعه الرسمي، اليوم الإثنين، "يعتقد ريال مدريد ان مثل هذه الهجمات تشكّل أيضاً جريمة كراهية، وبالتالي قُدّم التقرير المناسب إلى مكتب المدعي العام، وتحديداً إلى مكتب المدعي العامي بشأن جرائم الكراهية والتمييز، من أجل التحقيق في الوقائع وملاحقة المسؤولين".

وكان قد تأهل مانشيتسر سيتي لنهائي دوري ابطال أوروبا بعد سحقه لريال مدريد برباعية نظيفة في مباراة الإياب برسم نصف نهائي الدوري على ملعب "الاتحاد"، مساء الأربعاء الماضي، وبهذا الانتصار سيصبح سيتي المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب عندما يواجه إنتر ميلان في النهائي.